Gartenlaube ausgeräumt

Symbolbild. © dpa

Görlitz. Unbekannte Einbrecher haben aus einer Laube einer Kleingartenanlage an der Liebigstraße in Görlitz offenbar alles herausgeholt, was sich noch zu Geld machen ließ. So liest sich die Liste der entwendeten Gegenstände, welche die Polizei herausgab: Gestohlen wurden ein Flachbildfernseher der Marke JTC, eine LNB der Sat-Anlage, Weingläser, eine kleine Standuhr sowie eine Kristallschale im Gesamtwert von etwa 350 Euro.

Der Einbrauch erfolgte zwischen Freitag und Mittwoch. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite