Gartenhaus in neuem Glanz Die Agrartechnik Sachsen aus Ebersbach hatte 10 000 Euro gespendet. Das Ergebnis bereichert den Gartenunterricht.

Marcus Bertelsmeier mit Frau Maria und dem Dankeschönfoto. © Kathrin Krüger-Mlaouhia

Generationen von Grundschülern haben im Kalkreuther Schulgarten die Liebe zur Umwelt gelernt. Das Glashaus mitten in den Beeten war 1985 entstanden und nun in die Jahre gekommen. Der Abriss drohte. Das 25-jährige Firmenjubiläum der Agrartechnik Sachsen aus Ebersbach brachte aber das Geld, um das Gewächshaus zu erneuern. Die Firma verzichtete im Herbst 2015 auf Blumen und Geschenke und konnte stattdessen 10 000 Euro an die Gemeinde als Schulträger überweisen.

Zum Tag der offenen Tür dankten Schulleiter Friedrich Brunnert und Bürgermeisterin Margot Fehrmann dafür. Das Gewächshaus zeigt sich nun mit neuem Dach und Sicherheitsglas als Fenster. Daran haben sich auch acht Fensterpaten beteiligt, denn die ehemaligen Frühbeetabdeckungen bekamen neue Farbe. Beim Abriss des Gebäudes, dessen Fundament tief in die Erde ragte, half der Gemeindebauhof.

Eine vierte Klasse bemalte eigenständig als Abschiedsgeschenk den Sockel. Dachrinnen sorgen jetzt dafür, dass Regen aufgefangen werden kann. In der Vorwoche kamen alle 147 Schüler und die Lehrer zu einem Foto vors neue Gartenhaus. Dieses Foto konnte nun Marcus Bertelsmeier, dem Firmenvertreter, als Dankeschön übergeben werden. Am Montag hat auch der Schulgartenunterricht wieder begonnen. Die ersten Jungpflanzen sind bereits herangezogen.

Schon hat jeder Schüler auch einen Frühblüher in die Erde gebracht – seit fünf Jahren eine schöne Frühjahrsaktion an der Schule. Neben den 14 Stunden Schulgartenunterricht gibt es zudem das Ganztagsangebot „Junge Gärtner“. Sie betreuen Dahlien, Kartoffeln, Tomaten und Zwiebeln, die auf dem sandigen Boden besonders gut gedeihen, wie Friedrich Brunnert weiß, weil er selbst hier Schüler war. Auch gibt es noch einen Strauch der berühmten Jochelbeere, mit der der Schulgarten unter dem ehemaligen Schulleiter Konrad Zeller in der ganzen DDR bekannt wurde. Im Sommer wird an der Straße Gemüse verkauft.

zur Startseite