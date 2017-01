Gartenhäuser in Nöthnitz gesichert Hinter einer Siedlung wurden Gärten angelegt und mit Häusern bebaut. Bisher war das aber nicht rechtens.

Die Gemeinde Bannewitz hat unrechtmäßig gebaute Gartenhäuser genehmigt. Konkret handelt es sich dabei um eine Fläche an der Wohnanlage am Nöthnitzer Hang im Bannewitzer Ortsteil Nöthnitz, die bisher als Streuobstwiese ausgewiesen war. Die Fläche befindet sich unmittelbar südlich der Autobahn A 17. Weiter südlich am Bebauungsplan grenzt der Nöthnitzgrund an. Hinter der Wohnbebauung wurden Gartenhäuser und Stützmauern errichtet, für die dort aber keine bauliche Rechtmäßigkeit vorlag. Diese haben nun die Mitglieder des Bannewitzer Gemeinderates zu ihrer jüngsten Sitzung geschaffen.

Mit dieser Entscheidung ist die mittlerweile als Gärten genutzte und zum Teil auch bebaute Fläche eindeutig als Wohnbaufläche zugeordnet. Dadurch ist die bestehende Bebauung für die Anwohner der angrenzenden Reihenhäuser gesichert worden, heißt es seitens der Bannewitzer Rathausspitze.

Mit der Änderung des Bebauungsplanes als Wohnanlage sind allerdings auch Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Da diese aufgrund der Lage der Fläche nicht vor Ort umgesetzt werden können, müssen diese an anderer Stelle geschaffen werden. Dafür sind Maßnahmen im nicht weit entfernten Eutschützgrund vorgesehen. Hier sollen alte Bauten abgerissen und neue Bäume gepflanzt werden.

