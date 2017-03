Gartenfeuer in Wachau meist unzulässig Bei Verstößen kann ein Bußgeld verhängt werden. Muss sogar die Feuerwehr anrücken, wird es noch teurer.

Gartenfeuer sind in der Gemeinde Wachau nur als letztes Mittel möglich. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Nach den geltenden Vorschriften müssen Laub, dürre Äste oder Gras kompostiert, untergegraben oder untergepflügt werden. Außerdem könnten Grünabfälle an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Allerdings muss hier eine Gebühr bezahlt werden. Auf vielen Grundstücken in der Gemeinde Wachau ist ein Verbrennen von Gartenabfällen ohnehin verboten. Denn der Abstand zu Bundes-, Land- und Kreisstraßen muss mindestens einhundert Meter betragen. Grund sind eventuelle Behinderungen des Straßenverkehrs durch Qualm. Grundstücksbesitzer, die dagegen verstoßen, müssen mit einer Anzeige beim Umweltamt des Landratsamtes Bautzen und mit einem Bußgeld rechnen.

Wer dennoch Grünabfälle verbrennen muss, hat sich an bestimmte Zeiten zu halten. So sind Feuer im Frühjahr nur vom 1. bis 30. April und nur in der Zeit von 8 bis 18 Uhr erlaubt. Ein Feuer darf höchstens zwei Stunden täglich brennen. Nachbarn dürfen nicht belästigt werden. (SZ)

