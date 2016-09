Gartenfeuer eingeschränkt Die Verwaltung nennt zwei Wochenenden, an denen Gartenabfälle verbrannt werden können.

Nicht mit der Unvernunft einiger gerechnet – Bürgermeister Immo Barkawitz. © DA-Archiv/D. Thomas

Die Anwohner von Zschaitz-Ottewig können entweder am 7. oder am 8. Oktober ihre Gartenabfälle verbrennen. Allerdings sollten die Feuer nicht länger als zwei Stunden dauern, um langanhaltende Rauch- und Geruchsbelästigungen der Nachbarn zu vermeiden. Sollte es an den beiden Tagen regnen, sind der 21. und 22. Oktober als Ausweichtermin festgelegt worden.

Laut Abfallgesetz ist das Verbrennen von Gartenabfällen nur in Ausnahmefällen im April und Oktober erlaubt. In der Gemeinde gibt es immer wieder Probleme wegen zu starker Rauchbelästigung durch Feuer. Bürgermeister Immo Barkawitz und die Räte hatten nicht mit der Unvernunft der Bürger gerechnet. Diese zündeten während der Osterfeiertage Brauchtumsfeuer an, obwohl das Holz nass war.

Auch die Alternative, das Häckseln des Holzes und Baumschnittes, ist nicht mehr möglich. Unvernünftige Bürger hatten Unrat abgelagert, so dass an der Maschine ein Schaden entstand und diese nicht mehr zur Verfügung steht. (DA/je)

