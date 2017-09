Gartenfest mit Chorgesang und Planzenbörse Der Findlingspark Nochten ist gerade besonders bunt. Am Sonntag wird dort gefeiert. Was sonst noch los ist? Hier nachschauen: www.sz-veranstaltungskalender.com

Am Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, findet im Findlingspark Nochten wieder die große Herbst-Pflanzenbörse statt. Zahlreiche Gartenbaubetriebe, Baumschulen und Raritätenzüchter stellen ihr Angebot vor und bieten eine Vielzahl botanischer Schönheiten zum Verkauf. Um 11.30 Uhr können die Besucher in einem Workshop Wissenswertes über Heidepflanzen erfahren. Außerdem wartet auf die Besucher ein musikalisches Rahmenprogramm. Von 13.30 bis 15.30 Uhr werden an den schönsten Stellen des Parks der Stadtchor Weißwasser und der Gemischte Chor Hoyerswerda auftreten.

Besonders farbenfroh zeigen sich derzeit der Heidegarten und der Spätsommerbereich mit üppig blühenden Astern, Sedum, Fetthenne und vielem mehr. Ebenso schön ist die herbstliche Laubfärbung. Auch die kleinen, zarten Farbtupfer wie Herbstzeitlose und Herbstenzian inmitten von über 7 000 großen Findlingen sind ein Blickfang.

