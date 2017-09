Gartenfest lockt ins Schloss Krobnitz Das oberlausitzer Gartenfest rund um Schloss Krobnitz feiert von Freitag bis Sonntag fünften Geburtstag. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

© Schloss Krobnitz

Reichenbach/Krobnitz. Auch im Spätsommer lohnt es sich noch einmal ganz besonders, Pflanzen, Möbel oder Accessoires für den heimischen Garten zu erwerben. Denn nicht nur Stauden, Obstbäume und Rosen freuen sich darüber, wenn sie im Herbst gepflanzt werden. Wer das nicht glauben kann, darf sich auch in Krobnitz Rat beim Pflanzendoktor holen: Erneut ist Gärtnermeister Pascal Klenart einer der Stars des Rahmenprogramms und hilft bei kleinen wie großen Problemen rund ums Gärtnern und bei kränkelnden Pflanzen.

Neben Ziersträuchern, Gehölzen, Balkon- und Beetpflanzen bieten die Aussteller des Oberlausitzer Gartenfestes auch Kräuter und Stauden sowie Besonderheiten wie Orchideen, Bromelien und Magnolien. Außerdem versprechen Garten- und Terrassenmöbel die Chance auf frischen Wind im heimischen Grün - genauso wie Infrarotkabinen, Garten-Whirlpools, Balihütten, Grillkamine. Die Auswahl an Gartengeräten bietet etwa Rasenmäher und andere Motorgeräte, Gewächshäuser und exklusive Gartenscheren. Abgerundet wird die Ausstellung durch eine große Auswahl an Dekorationen und Accessoires aus verschiedenen Materialien, nebst einem Angebot an kulinarischen Delikatessen von nah und fern: Balsamicos, Pestos, Schweizer Käse, Auerochs- und Galloway-Salami. Erstmals dabei sind erfahrene Kiwizüchter: Das Ehepaar Merkel bietet neben Vorträgen zur Zucht der exotischen Früchte, die tatsächlich auch in hiesigen Breiten möglich ist, auch Verkostungen der süßen Kiwis aus eigenem Anbau. Darüber hinaus bietet das Rahmenprogramm spannende Abwechslung mit Bogenschießen unter professioneller Anleitung (Sonnabend und Sonntag), einmaligen Greifvogelvorführungen mit viel Wissenswertem über Falken und Co. (Sonnabend und Sonntag, jeweils 13 und 15 Uhr) und natürlich dem traditionellen Freitagabendkonzert der Seldom Sober Company mit Irish Folk und viel Humor. Für die jüngsten Besucher stehen außerdem sowohl eine Mal- und Bastelstraße sowie Kinderliedermacher „Biber“ bereit, der mit selbstkomponierten Liedern und viel Einsatz und Einfühlungsvermögen fast jeden Nachwuchsgärtner zum Hüpfen, Wippen und Mitsingen bringt.

Hunde sind angeleint herzlich willkommen. Ausgeschilderte Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Kostenlos sind ein Bollerwagenverleih und ein Depotservice zum Transport und zur Aufbewahrung Ihrer Einkäufe.

Der Eintritt kostet fünf Euro pro Ausstellungstag, vier 4 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte. Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Geöffnet ist am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

