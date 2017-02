Gartenbahnen fahren durch Markthalle In diesem Jahr geht es zum Gartenbahntag um Details. Außerdem werden statt bisher zwei Anlagen vier aufgebaut.

Torsten Pfundt aus Stauchitz ist einer der Organisatoren des Gartenbahntages in der Stauchitzer Markthalle. Unterstützung bekommt er dabei von Helfern und seiner Frau. © André Braun/Archiv

Die Spaßbahner, die jedes Jahr die Gartenbahntage vorbereiten, lassen sich immer etwas Neues einfallen. Auch wenn sie im Vorfeld nicht viel dazu sagen wollen, so steht schon fest, dass sie wieder etwa 130 Meter Gleise und 20 Weichen auf der sechsmal 13 Meter großen Platte verlegen. „Viele Details sind neu gestaltet“, so der Stauchitzer Torsten Pfundt, der mit den Ostrauern Ronald Fries und Achim Thomas sowie und dem Niederstriegiser Günther Degen die Gartenbahntage organisiert. In der Stauchaer Markthalle werden wieder viele neue Details und Bekanntes zu sehen sein. Dazu gehören auch die Modelle von Ostrauer Gebäuden wie der Kirche und des Gasthofs „Wilder Mann“, die Achim Thomas gebaut hat.

„Es gibt vor allem Unterschiede in der Szenerie“, so Pfundt. Es sei vor allem das Beiwerk, das sowohl Gäste als auch Fachleute interessiere. Und Fachleute auch über die Grenzen der Region hinaus haben sich für den 11. und 12. März schon viele angesagt, so Pfundt.

Gartenbahntage zurück 1 von 3 weiter Der sechste Gartenbahntag und die zwölfte Mittelsächsische Gartenbahnbörse sind am 11. März von 10 bis 18 Uhr und am 12. März von 10 bis 16 Uhr im Rittergut in Staucha geöffnet. An beiden Tagen wird in der Markthalle Gartenbahn-Fahrbetrieb geboten. Gastfahrer sind willkommen. Anmeldungen sind unter ronnyfr@online.de möglich. Der Eintritt ist frei.

Aufgebaut werden zusätzlich drei Gastanlagen. Unter dem Motto „Die Feldbahn“ bauen Garteneisenbahner aus Ostrau bei Grimma und ein Ex-Sachse vom Tegernsee eine Modulanlage mit einer Gesamtlänge von neun Metern und im Maßstab 1:13 auf.

Eine kleinere Modulanlage bringt der Leipziger Ralf Behrenz mit und Steffen Keller aus Cottbus baut eine Spaßanlage mit sechs verschiedenen Platten auf. „Hier wird die Grundidee der Gartenbahn sichtbar“, sagte Torsten Pfund.

Jeder der Organisatoren hat einen eigenen Aufgabenbereich. Ronald Fries kümmert sich um die Gleispläne, da der Gartenbahntag eine logistische Herausforderung ist. Außerdem müssen Verträge und Versicherungen abgeschlossen sowie die Werbetrommel gerührt werden. Das ist der Part von Torsten Pfundt. Achim Thomas ist für viele kleine Details und die Hintergrundgestaltung zuständig. Da er diesmal etwas kürzer tritt, ist Günther Degen der Mann für alles. Weil es um die Platten herum wenig zu sehen gab, klebte Achim Thomas im vergangenen Jahr Bilder auf Karton auf, die auch in diesem Jahr für ein schöneres Ambiente sorgen sollen.

