Gartenbahn fährt durch Markthalle Hunderte Gäste kommen zum Gartenbahntag. Sie staunen, fachsimpeln und sammeln Ideen. Manche dürfen sogar fahren.

Torsten Pfundt zeigt eine detailgetreu gestaltete Modell-Diesellok. Pfundt gehört zu den vier Jahnataler Gartenbahnfreunden aus Staucha und dem Altkreis Döbeln, die die Gartenbahntage organisieren. © Klaus-Dieter Brühl

Das Original fährt auf der Strecke des „Wilden Roberts“ in Mügeln, sagt Torsten Pfundt. Er zeigt eine detailgetreu gestaltete Modell-Diesellok. Pfundt gehört zu den vier Jahnataler Gartenbahnfreunden aus Staucha und dem Altkreis Döbeln, die am Wochenende in der Stauchaer Markthalle zum sechsten Mal eine Schau für alle Interessierten organisiert hatten.

Hunderte Besucher kamen, um die insgesamt 170 Meter Gleis und rund 20 Weichen auf der Schauanlage zu bestaunen, die nicht nur die sächsische Landschaft zum Vorbild hatten, sondern ebenso den Wilden Westen Amerikas. Auch die drei gezeigten Gast-Anlagen sowie die Mittelsächsische Gartenbahnbörse fanden beim Publikum großen Anklang.

Die Besucher, die zum Teil von weither kamen, bestaunten die kleinen rollenden Wunderwerke sowie die liebevoll gestalteten Landschafts-Szenerien in der Stauchaer Markthalle. Unter dem Motto „Die Feldbahn“ bauten Garteneisenbahner aus Ostrau bei Grimma und ein Ex-Sachse vom Tegernsee eine Modulanlage mit einer Gesamtlänge von neun Metern und im Maßstab 1:13 auf. (DA/br/je)

