Gartenarchitektur des 19. Jahrhunderts Ein preußischer Parkgestalter steht im Mittelpunkt der gartenhistorischen Tagung im November in Bad Muskau.

Unter dem Motto „Dahlien, Farne, Rosen ...“ stehen vor allem die speziellen Gärten und Flächen in historischen Parkanlagen im Mittelpunkt einer dreitägigen Veranstaltung in Bad Muskau. Wie die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau informiert, findet diese vom 3. bis 5. November im Neuen Schloss statt.

Die Tagung widmet sich Sonderpartien in Parkanlagen unter gartenhistorischen Gesichtspunkten. An Beispielen aus der gartendenkmalpflegerischen Praxis werden Aspekte der Erhaltung, Pflege und Wiederherstellung von Sondergärten erläutert, beispielsweise die heutige Verfügbarkeit historischer Sorten oder der Umgang mit veränderten Standortbedingungen oder Pflegekapazitäten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht Peter Joseph Lenné (1789-1866). Er ist einer der bedeutendsten Landschaftsarchitekten des 19. Jahrhunderts. Lenné war als Direktor der königlich-preußischen Gärten maßgeblich an der Umgestaltung der Parkanlagen in Potsdam und Berlin beteiligt. Darüber hinaus hat er in allen Ländern des historischen Preußens als Gartengestalter stilbildend gewirkt und zahlreiche die Landschaft bis heute prägende Gartendenkmale hinterlassen.

Interessenten können sich bis zum 28. Oktober für die Teilnahme in der Stiftung anmelden. (SZ)

Das komplette Programm ist auf der Webseite www.muskauer-park.de zu finden.

