Gartenanlage von Dieben heimgesucht

Gewaltsam in 14 Gärten und Lauben eingedrungen Frankenberg. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in Gartenlauben ein. Die Einbrecher hebelten bzw. rissen die Eingangstüren von 14 Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Merzdorfer Straße in Frankenberg auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Gasflaschen, ein Gasbrenner, ein Radio sowie diverse alkoholische Getränke im Wert von etwa 200 Euro gestohlen. Da nicht alle Eigentümer vor Ort waren, ist dies jedoch noch nicht abschließend. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall Chemnitz. Ein Nissan und ein Seat kollidierten auf der A4. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Am Freitagmorgen, gegen 1.30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Seatfahrer die Bundesautobahn 4 aus Richtung Erfurt in Richtung Dresden. Auf Höhe der Raststätte „Rabensteiner Wald“ fuhr der Seat aus bisher ungeklärter Ursache auf den Nissan eines 69-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Sperrung von zwei Fahrstreifen erforderlich. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 12000 Euro.

Linienbus streift Kleintransporter Mittweida. Ein Linienbus beabsichtigte am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf dem Markt, in Höhe Bushaltestelle, an einem Kleintransporter Mercedes vorbeizufahren. Hierbei streifte der Linienbus den Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7500 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.