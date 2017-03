Gartenabfälle nicht in den Wald Die Forstbehörde warnt: Bei Zuwiderhandlung können bis zu 10 000 Bußgeld fällig werden.

Grünschnitt gehört nicht in den Wald, sondern in die Biotonne. © Sebastian Schultz

Das neue Gartenjahr beginnt. Viele Gartenbesitzer beseitigen ihre Gartenabfälle und ihren Grünschnitt ordnungsgemäß: auf dem eigenen Komposthaufen, in der Biotonne oder bringen sie in die Grünschnittsammelstelle.

Wer Abfälle, auch Pflanzenabfälle, einfach in den Wald schafft, begeht nach dem Sächsischen Waldgesetz eine Ordnungswidrigkeit. Dies kann mit einem Verwarngeld oder Bußgeld geahndet werden. Die Ordnungswidrigkeit kann je nach den Umständen des Einzelfalles mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro, in besonders schweren Fällen bis zu 10 000 Euro, geahndet werden. Denn Gartenabfälle im Wald sind kein Kavaliersdelikt – mit Gartenabfällen gelangen Pflanzen in den Wald, die dort nicht hingehören. Solche Arten wie Drüsiges Springkraut, Japanischer Staudenknöterich oder Kanadische Goldrute verdrängen die heimische Pflanzenwelt. (SZ)

