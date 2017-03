Gartenabfälle abkippen kann teuer werden

Landkreis. Die Forstbehörde warnt: Wer Abfälle, auch Pflanzenabfälle, einfach in den Wald schafft, begeht nach dem Waldgesetz eine Ordnungswidrigkeit. Dies kann mit einem Verwarngeld oder Bußgeld geahndet werden – in besonders schweren Fällen mit bis zu 10 000 Euro. Mit Gartenabfällen gelangen Pflanzen in den Wald, die dort nicht hingehören. Solche Arten wie drüsiges Springkraut, Japanischer Staudenknöterich oder Kanadische Goldrute verdrängen die heimische Pflanzenwelt. (SZ)

