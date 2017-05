Garten im Einklang mit der Natur Das Kunstrefugium startet in die neue Saison. Zwischen seltenen Pflanzen stehen Skulpturen.

Jens Ossada in seinem Kunstgarten Refugium Ehrenberg. © André Braun

Verschlungene Wege führen über Rasenflächen und an Hecken und Mauern vorbei. Zwischen all dem Grün und dem Geäst entdecken Besucher hier und da eine Skulptur. Auch Bänke sind aufgestellt. Auf diesen können die Gäste im Kunstgarten von Jens Ossada innehalten, Ruhe finden und die Kunstwerke betrachten.

2009 begann der Künstler, den Garten zu gestalten. Er legte Wert auf ökologischen Landbau. Eine Teichanlage aus vier Teichen dient als Regenrückhaltebecken. Diese Weiher werden vom Regenwasser gespeist. Es wurde eine Totholzhecke errichtet. Die bietet den Vögeln Nistgelegenheiten. „Viele Tiere, wie Igel oder Vögel, sind in den Garten zurückgekehrt, die vorher verschwunden waren“, sagt Jens Ossada. Auch seltene Gewächse stehen in dem Gartenrefugium. So wächst an einem der Weiher ein Mammutblatt. Das ist eine Amazonaspflanze, die eine Höhe von mindestens drei Metern erreicht.

„Der Garten ist zum Abschalten“, sagt Jens Ossada. „Viele Besucher sind gehetzt.“ Deswegen hat er auch mit Bäumen und Sträuchern Schattenplätze geschaffen und zwischen den Pflanzen verschiedene Skulpturen aufgestellt. „Über 30 Kunstobjekte sind im Garten verstreut“, sagt er. Die Skulpturen wurden von ihm im Zeitraum von 2004 bis heute geschaffen. Zu sehen ist unter anderem das Werk „Der Wegfall des Wesentlichen“, eine Arbeit aus Holz, Stahl und Ölfarbe von 2004. Sie soll eine Objektfrau darstellen, der Bauch, Herz und Kopf fehlen. Ein Anker ohne Kette aus verzinktem Stahl, der lackiert wurde, symbolisiert die tote Moral und die Wirtschaft. Mit den Materialien und der Form der Objekte macht Jens Ossada Aussagen zu den Kunstwerken. So gilt Holz als lebendes Material und steht für Veränderung. Stahl ist tot. Es steht für Maschinelles, für Kraft und Gewalt. (hk)

Kunstgarten Ehrenberg: bis 31. Oktober täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet; Tageskarte mit Begleitprospekt für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei

