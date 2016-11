Garagenpächter wehren sich gegen Abrisspläne Die Stadt will ihre Flächen für den Wohnungsbau frei machen. Dafür müssen jahrzehntelange Gemeinschaften weichen. Nun gibt es Protest.

© Symbolfoto: dpa

Wenn an diesem Donnerstag der Stadtrat im Rathaus tagt, wollen Dresdens Garagenbesitzer richtig laut sein. Um 15 Uhr ist eine Kundgebung geplant. Dazu hat die Initiative „Rettet Garagen und Gärten auf Pachtgrund der Stadt Dresden“ aufgerufen. Die Mitglieder sorgen sich um ihre teils jahrzehntelang gepflegten Garagen.

Die stehen auf Grundstücken, die der Stadt gehören. Und die hat nun andere Pläne. Denn um die kostenintensive Vision einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft umzusetzen sowie den Markt für sozialverträgliches Wohnen in Dresden anzukurbeln, braucht sie möglichst günstige Flächen. Warum also nicht die eigenen Grundstücke nutzen?

Für einige der Garagenhöfe wurde der Verkauf nun angekurbelt, andere Grundstücke haben bereits den Besitzer gewechselt. Insgesamt gibt es 101 Flächen in der Stadt, auf denen eine oder mehrere Garagen stehen. Nach SZ-Informationen sollen nun mindestens 13 Grundstücke betroffen sein. So wurden bereits die Höfe an der Sachsdorfer Straße 12 in Cotta sowie in der Weesensteiner/Aussiger Straße und der Weesensteiner Straße 9 in Seidnitz verkauft. Für zwei der Grundstücke liegen Bauanträge vor.

Ein ähnliches Schicksal droht der Fläche an der Reisewitzer Straße/Anton-Weck-Straße. Dort wird derzeit der Verkauf vorbereitet. In der Ausschreibung hat die Stadt explizit auf die Nutzung als Wohnbaufläche hingewiesen. Das Kaufangebot der Garagenbesitzer wurde aus diesem Grund abgelehnt. Und für die Grundstücke auf der Mohorner Straße 6 und gegenüber der Braunsdorfer Straße 30 liegen derzeit Pläne vor, diese an einen Investor für ein soziales Wohnprojekt über einen günstigen Erbbauvertrag zu vergeben. Platz für die Fahrzeuge anderer ist dann dort nicht mehr.

Das wollen sich Ronald Birndt und Dietmar Leuthold nicht gefallen lassen. Sie haben die Initiative gegründet und wollen nun möglichst viele Betroffene zusammenbringen. Sie hoffen auf Unterstützung aus dem Stadtrat. In Chemnitz hat das bereits gut geklappt. Dort hat sich im Sommer eine Mehrheit aus Linken und SPD für den Erhalt der Garagenhöfe ausgesprochen. Die Dresdner Räte könnten damit allerdings in einen Gewissenskonflikt kommen. Denn schließlich haben die Mitglieder ebenfalls beschlossen, dass städtische Grundstücke für die neue Woba genutzt werden sollen.

Kontakt zur Initiative Garagenhöfe gibt es bei Dietmar Leuthold unter Telefon 4047895.

zur Startseite