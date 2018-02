Garagenkomplex zum Schnäppchenpreis

Garagenkomplex mit eigener Rampe und viel Platz gefällig? Etwas Arbeit muss man freilich hier investieren. Foto: Uwe Schulz

Hoyerswerda. Die Deutsche Bahn AG trennt sich nach und nach von allen Grundstücken, die sie in Hoyerswerda besitzt und perspektivisch nicht mehr benötigt. Das Empfangsgebäude ist längst verkauft, der Bereich der ehemaligen Lokschuppen kam im vergangenen Jahr unter den Auktionshammer. Jetzt steht wieder ein Bahngrundstück zur Versteigerung. Es ist allerdings eins, das eher für Besitzer eines Autofuhrparks interessant ist. Denn es handelt sich um einen Garagen- und Unterstellstandort an der Heinrich-Heine-Straße im Bereich der Garagenkomplexe. Auf der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG in Dresden soll das rund 4 200 Quadratmeter große Areal zum Mindestgebot von 9 000 Euro angeboten werden, für also etwas mehr als zwei Euro je Quadratmeter. Gut die Hälfte des Areals ist eine unbebaute, teils verwilderte Grünfläche, die andere ist mit Beton befestigt, verfügt über eine Wartungs-/Reparaturrampe, zwölf massive große Garagen (teils Lkw-tauglich) und acht offene Unterstellmöglichkeiten. Alles macht einen ziemlich soliden Eindruck, allerdings sind zumindest die Unterstände mit Wellasbest gedeckt und teilweise weist die Abdeckung schon Löcher auf.

Laut Auktionskatalog sind die Garagen offenbar vermietet.

Frühjahrsauktion: 6. März ab 11 Uhr im Hotel Elbflorenz, Rosenstraße 36 in Dresden. Das Grundstück hat im Katalog die Position 91. Auf der folgenden Position stehen auch 133 000 m² Acker- und Grünland in der Gemeinde Spreetal zum Mindestgebot von 35 000 Euro im Katalog.

