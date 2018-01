Garageneinbruch durch Eigentümer verhindert

Ebersbach-Neugersdorf. Ein erneuter Garageneinbruch im Süden des Landkreises ist in der Nacht zum Donnerstag verhindert worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurden die Täter in Neugersdorf durch die Eigentümer vertrieben, als sie versuchten in den Unterstand an der Bleichstraße einzudringen. Während die Besitzer die Polizei verständigten, flüchteten die Unbekannten in einem Ford Fiesta. Ein Sachschaden entstand beim Einbruchsversuch nicht, die Kripo hat die Ermittlungen dennoch aufgenommen. (SZ)

zur Startseite