Garageneinbrecher sind wieder frei Für die beiden in Waltersdorf geschnappten Tschechen hat die Staatsanwaltschaft keine ausreichenden Haftgründe gesehen.

© Frank Rumpenhorst/dpa

Die beiden mutmaßlichen Garageneinbrecher aus Tschechien, die in der Nacht zum Mittwoch von Polizeibeamten im Zittauer Gebirge auf frischer Tat gestellt werden konnten, sind wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte Polizeisprecher Thomas Knaup der SZ. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hatte demnach – zumindest für den Moment – keine ausreichenden Haftgründe mehr gesehen. „Diese Festlegung ist für die Polizei bindend“, so Knaup.

Unterdessen sind in Schirgiswalde-Kirschau Täter zum zweiten Mal an denselben Tatort zurückgekehrt: In der Nacht zum Donnerstag haben sich erneut Einbrecher an einem Garagenkomplex am Ortsrand von Kirschau zu schaffen gemacht. Genau eine Woche zuvor hatten sie dort mehrere Garagen aufgebrochen und unter anderem ein Kawasaki-Crossmotorrad gestohlen. Diesmal sind die Täter aber nicht mehr fündig geworden, auch weil es ihnen offenbar nicht gelang, die neuen Schlösser aufzubrechen, die die Garagenbesitzer nach dem ersten Einbruch angebracht hatten. (SZ/ju)

