Garageneinbrecher schlagen erneut zu Erneut sind Garagen im Süden des Landkreises ausgeräumt worden. In Oybin und Hartau waren die Täter in neun Fällen erfolgreich.

Die Einbruchserie in der Region Löbau-Zittau hält unvermindert an: In Oybin und Hartau wurden insgesamt neun Garagen aufgebrochen. (Symbolbild) © dpa

Oybin/Hartau. Die Region Löbau-Zittau wird weiter von Garageneinbrüchen heimgesucht: In der Nacht zu Sonntag sind in Oybin und Hartau insgesamt neun Garagen durch Unbekannte Täter aufgebrochen und ausgeräumt worden. Gleich sieben davon befanden sich laut einem Sprecher der Polizeidirektion Görlitz in der Gabler-Straße im Oybiner Ortsteil Lückendorf. Hier sicherten sich die Täter zwei Sätze Kompletträder, einen Kompressor sowie einen Benzinkanister, der Stehlschaden wird durch die Besitzer auf 3 000 Euro beziffert. Zudem entstand an den Garagen 300 Euro Sachschaden.

Die weiteren Einbrüche fanden in Hartau statt. Hier drangen die Diebe in Garagen an der Oberen Dorfstraße sowie der Straße An den Brüchen ein. Auch hier wurde ein Satz Kompletträder entwendet, zudem zwei Tourenräder der Marke Diamant. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2 000 Euro geschätzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 60 Euro. Seit September summieren sich die Garageneinbrüche im Zittauer Gebirge und Oberland auf knapp 100, erst in der Nacht auf Freitag waren etwa 13 Garagen in Ebersbach betroffen gewesen. (szo)

