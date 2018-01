Garageneinbrecher in Neugersdorf auf frischer Tat gestellt Die beiden Tschechen kamen 12 Uhr mittags in einem Fiesta mit Löbauer Kennzeichen. Im Nachbarland wurden sie gefasst.

Ebersbach-Neugersdorf. Zwei Personen brachen am Freitag mittag gegen 12 Uhr eine Garage an der Ludwig-Richter-Straße in Neugersdorf auf und entwendeten zwei Pkw-Komplettradsätze. Beim Verladen in ihren Ford Fiesta, an dem ein Löbauer Kennzeichen angebracht war, wurden sie beobachtet. Der Zeuge rief die Polizei.

Die am Fiesta angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet, der Pkw bereits im Zusammenhang mit anderen Einbrüchen bekannt. Es erfolgte sofort eine Fahndung, die Information ging auch an das Gemeinsame Zentrum in Petrovice. Den tschechischen Kollegen gelang es, das Fahrzeug in Varnsdorf anzuhalten und zu kontrollieren.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 20-Jährige und einen 38-Jährigen, beide tschechische Staatsangehörige. Das Diebesgut im Wert von ca. 4 000 Euro befand sich in dem Pkw und wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1 200 Euro. Die Ermittlungsgruppe Oberland übernimmt die weiteren Ermittlungen. (szo)

