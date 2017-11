Garagendiebe an drei Orten aktiv Unbekannte haben in Hartau, Ebersbach und Großschönau gleich mehrfach zugeschlagen.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa

Hartau/Ebersbach/Großschönau. In den letzten drei Tagen sind Diebe gleich an drei Orten zwischen Löbau und Zittau tätig gewesen. Darüber informiert die Polizei. Im Zittauer Ortsteil Hartau haben Unbekannte zwischen Montagabend und Mittwochmorgen gleich vier Garagen an der Unteren Dorfstraße gewaltsam geöffnet. Hieraus sicherten sich die Diebe vier Alufelgen der Marke ASA sowie zwei Werkzeugkoffer. Der Stehlschaden soll sich dabei auf 650 Euro, der Sachschaden auf 450 Euro belaufen.

Am Mittwochnachmittag brachen Diebe in der Spreedorfer Straße in Ebersbach sechs Garagen auf, aus zweien entwendeten sie ein Herrenrad, eine Bohrmaschine sowie diverse Pflegemittel im Gesamtwert von rund 520 Euro. An den Garagen entstand 2500 Euro Schaden. Ein Garagenkomplex an der Zollgasse in Großschönau war schließlich der letzte Tatort. Drei Garagen brachen Unbekannte dort auf, bei zwei weiteren mühten sie sich vergeblich. Gestohlen haben sie nichts, da eine Alarmanlage anschlug und die Täter vertrieb. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. (szo/tc)

