Garagenbrand in Niesky Die Feuerwehr hat in der Schleiermacher Straße eine vollgestellte Garage löschen müssen. Die Schadenshöhe ist noch offen.

Zu einem Garagenbrand ist am frühen Mittwochmorgen die Nieskyer Feuerwehr gerufen worden. (Symbolbild) © Uwe Soeder

Niesky. Am heutigen Mittwoch kam es gegen 4 Uhr zu einem Garagenbrand in der Schleiermacher Straße in Niesky. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren brannte das mit Gegenständen vollgestellte Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Wie der Nieskyer Wehrleiter Sebastian Schramm informiert, waren neben dem Löschzug der Nieskyer Wehr auch die Einsatzkräfte aus See und Ödernitz sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Neben der Ausleuchtung der Einsatzstelle löschten die Kameraden unter Atemschutz die brennende Garage, welche nach der Kühlung noch beräumt werden musste. Zur Höhe des Sachschadens und der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

