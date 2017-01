Garagenbesitzer setzen Protest fort Mehrere Anlagen sollen verschwinden. Eine Initiative kämpft für den Erhalt. Ihre Wut machen die Anhänger öffentlich.

Die nächsten Stadtratssitzungen haben sich Dresdens Garagenbesitzer schon vorgemerkt. Dreimal haben sie sich bereits vor dem Rathaus getroffen, um die einzelnen Fraktionen auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Sie sorgen sich um die Garagenhöfe, die auf Flächen im Eigentum der Stadt stehen. Die will die Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau frei machen, bietet einzelne Areale für günstige Konditionen an. Dagegen wehrt sich die Initiative „Rettet Garagen und Gärten auf Pachtgrund der Stadt Dresden“. Neben den monatlichen Stadtratssitzungen wollen die Mitglieder am Donnerstag vor der Ortsbeiratssitzung in Cotta demonstrieren. Das Gremium tagt 18 Uhr im Rathaus Cotta.

In dem Ortsamtsgebiet liegen mehrere betroffene Garagenhöfe. So soll das Grundstück an der Reisewitzer Straße/Anton-Weck-Straße an eine Baugemeinschaft verkauft werden. Die Garagenbesitzer scheiterten dort mit dem Wunsch, die Anlage selbst zu kaufen. Für die Garagenflächen an der Mohorner Straße 6 und gegenüber der Braunsdorfer Straße 30 sucht die Stadt einen Investor, der einen Komplex mit Wohnungen für Geringverdiener und die Mittelschicht baut. Dafür soll er das Grundstück zu günstigen Konditionen bekommen. (SZ/acs)

