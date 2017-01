Garagenabriss am Neufertbau

Der Neufert-Bau soll revitalisiert werden. In den Fenstern hängen Porträts von Persönlichkeiten der Stadtgeschichte. © 3II/ Daniel Schaefer

Weißwasser. Noch ist das Gelände des sogenannten Neufertbaus in Weißwasser eine Brachfläche. Doch vor dem Hintergrund des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums im Jahr 2019 soll sich das nun ändern. Als erster Schritt zur Revitalisierung des Grundstücks sollen deshalb einige nicht mehr verwendbare Gebäudeteile, darunter drei Garagen, abgerissen werden. Diese stehen im Gegensatz zum baugeschichtlich bedeutsamen Hauptgebäude nicht unter Denkmalschutz.

Weißwassers Haupt- und Sozialausschuss hat dafür am Montag eine einhundertprozentige Förderung in Höhe von rund 41 500 Euro beschlossen. Der städtische Eigenanteil liegt bei einem Drittel der Summe, also rund 13 800 Euro. Die übrigen Gelder stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz: Efre. Die Arbeiten sollen in Kürze beginnen und am 31. März abgeschlossen sein, heißt es in der Beschlussvorlage. Sie dienen der Vorbereitung eines späteren Umbaus des leerstehenden Neufertbaus, um diesen wieder einer Nutzung zuzuführen. (bb)

