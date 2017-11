Garagen stehen in Flammen

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Zeithain und Röderau verschafften sich Zugang zu den zwei betroffenen Garagen und konnten den Schwelbrand schnell löschen. © Screenshot/Feuerwehr Zeithain

In einem Garagenkomplex an der Feldstraße in Zeithain ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben brach der Brand gegen 3 Uhr im Inneren der Garage aus. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist der Brand auf die Gaskartusche eines Grills zurückzuführen.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Zeithain und Röderau verschafften sich Zugang zu den zwei betroffenen Garagen und konnten den Schwelbrand schnell löschen, teilten die Kameraden im sozialen Netzwerk Facebook mit.

Der entstandene Schaden ist noch nicht bezifferbar. Sowohl die in den Garagen gelagerten Gegenstände und Gerätschaften als auch das Gebäude selbst wurden das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. (SZ)

