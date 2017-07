Garagen in Seifhennersdorf ausgeräumt Diebe nehmen Gegenstände im Wert von rund 2 500 Euro mit.

Symbolfoto © dpa

Seifhennersdorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag auf der Straße Am großen Wehr in Seifhennersdorf zwei Garagen ausgeräumt. Deren Tore seien nicht aufgebrochen, sondern „aufgezogen“ worden, betonte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag.

Aus den Garagen verschwanden ein Damen- und ein Herrenfahrrad in den Farben weiß und schwarz, ein Hochdruckreiniger sowie ein Komplettsatz Winterräder auf Alufelgen. Den Gesamtwert der verschwundenen Gegenstände bezifferte der Eigentümer auf rund 2 500 Euro, den entstandenen Sachschaden auf 100 Euro. Die Polizei ermittelt. (szo)

