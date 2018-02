Garagen aufgebrochen Am Wochenende gerieten mehrere Garagen an der Mastener Straße in Döbeln ins Visier von Dieben.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Döbeln. Unbekannte sind am Wochenende in mehrere Garagen an der Mastener Straße in Döbeln eingebrochen. Nach Polizeiinformationen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitagvormittag und Sonntagvormittag Zutritt zu den Räumen. Um ins Innere zu gelangen, hebelten sie die Schlösser an den Garagen auf.

Angaben zum Stehlschaden machten die Beamten nicht. Der entstandene Sachschaden soll sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. (DA)

