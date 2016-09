Garage brennt vollständig nieder Die Feuerwehr konnte am Freitagmorgen das Gebäude in Weißwasser nicht mehr retten. Der wertvolle Inhalt verbrannte.

Symbolbild. © SZ/Uwe Soeder

Weißwasser. In den frühen Freitagmorgenstunden eilten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Garagenbrand in den Wendensteg. Bei Eintreffen der Polizei stand die aus Holz bestehende Garage mit einer Grundfläche von sieben mal fünf Metern bereits vollständig in Flammen.

Die am Brandort eintreffenden freiwilligen Feuerwehren aus Weißwasser und Weißkeißel konnten trotz sofort eingeleitetem Löscheinsatz das Niederbrennen nicht mehr verhindern. Die ebenfalls im Nebengebäude abgestellten Motorrädern der Marke Triumph, ein Pkw Anhänger, mehrere Fahrräder und Gartengeräte fielen dem Feuer zum Opfer.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein umliegendes Wohnhaus war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Personen kamen nicht zu schaden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Um die Ursache herauszufinden, wird ein Brandursachenermittler am Freitag vor Ort sein, teilte die Polizei mit. (szo)

