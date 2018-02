Garage brennt aus 70 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Dienstag in Elstra im Einsatz. Es drohte eine schlimme Gefahr.

Das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. © Rocci Klein

Elstra. Großalarm in der Nacht zu Dienstag in Elstra. 2.30 Uhr schrillten in der Gemeinde Elstra die Sirenen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Elstra, Rauschwitz, Kriepitz, Prietitz sowie Kamenz-Stadt und Kamenz-Wiesa wurden in die Talpenberger Straße gerufen. Beim Eintreffen der rund 70 Kameraden stand eine Garage, die direkt an ein Wohnhaus grenzt, in Vollbrand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Beide Bewohner bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten sich ins Freie retten. Beide blieben zum Glück unverletzt. Gegen 5 Uhr konnten die Löschmaßnahmen beendet werden. Wie es zu dem Brand kam, wird nun die Polizei ermitteln. (szo)

