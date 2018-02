Ganziger Straße ist später dran Die SPD wollte, dass die Schotterpiste in Weida so schnell wie möglich saniert wird. Im Stadtrat hat sie nun einem Kompromiss zugestimmt.

Eine der letzten Schotterpisten in Riesa: die Ganziger Straße. © Sebastian Schultz

Riesa. Die Anwohner der Ganziger Straße müssen sich noch etwas gedulden: In den nächsten zwei Jahren wird sich an der Schotterpiste wohl nichts tun. Der SPD-Antrag, die Straße so schnell wie möglich zu sanieren, ist mit diesem Wortlaut gar nicht erst zur Abstimmung gekommen. Den Antragstellern kommt es vor allem auf die Asphaltierung des unbefestigten Abschnitts an. „Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Straße in den nächsten Jahren nicht wieder aufgerissen wird, um die Leitungen darunter zu erneuern“, so Fraktionschef Andreas Näther.

Aus Sicht des Bauamts ist nur ein grundhafter Ausbau sinnvoll. Da die Vorbereitungen dafür allerdings viel Zeit brauchen, hat sich Näther auf den Kompromiss eingelassen, das Vorhaben in die mittelfristige Planung aufzunehmen. Das bedeutet, dass das Vorhaben in den nächsten fünf Jahren angegangen werden soll. Unabhängig davon sollen zeitnah die Anwohner befragt werden, ob sie bereit sind, sich an den Ausbaukosten zu beteiligen.

