Ganzer Kofferraum voller Diebesgut Bundespolizisten stoppen an der A4 bei Görlitz einen Audi. Im Auto finden sie Kettensägen, Elektrowerkzeuge und Teppiche. Fahrer und Beifahrer müssen in Untersuchungshaft.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Bei der Kontrolle eines polnischen Audi A4 entdeckten Bundespolizisten am Mittwoch Mittag gestohlene Motorkettensägen, Werkzeuge, Gartenzubehör, Teppiche und Drogerieartikel. Der Wert der sichergestellten Gegenstände wird mit ca. 11 000 Euro beziffert.

Gegen die beiden polnischen Männer, die als Fahrer und Beifahrer angetroffen wurden, ist nach vorläufiger Festnahme nunmehr die Untersuchungshaft angeordnet worden. Einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf war ein auf der Autobahn in Richtung Polen fahrender schwarzer Kombi aufgefallen. Auf dem Rastplatz „An der Neiße“ hielten die Beamten den Pkw an und kontrollierten zunächst dessen Insassen.

Weil der Wagen offenbar schwer beladen war, baten sie den Fahrer, die Heckklappe zu öffnen. Nach dem Öffnen stellten sie fest, dass der Laderaum bis zum Dach mit Werkzeugen und Arbeitsgeräten vollgeladen war. Wegen des fehlenden Eigentumsnachweises wurden der 28-jährige Fahrzeugführer und dessen 26-jähriger Beifahrer zur Dienststelle mitgenommen. Dort erst wurde der gesamte Umfang der Ladung deutlich.

Demnach hatten die beiden Männer acht Motorkettensägen, 20 Äxte, 34 Akkuschrauber bzw. Bohrmaschinen, 15 Akkuschrauber, verschiedene Artikel der Marke Gardena, zwei Teppiche sowie Drogerieartikel mit dem Audi transportiert. Die Gegenstände waren neuwertig und originalverpackt.

Die Ermittlungen, die sich in diesem Fall hinsichtlich der Herkunft der Beute schwierig gestalten, deuten darauf hin, dass zumindest ein Teil der sichergestellten Artikel in einem Baumarkt in Hessen entwendet wurde. Den Angaben der Verdächtigen nach hatten diese die Ware im Raum Frankfurt am Main für ca. 2 500 Euro bei einem Unbekannten gekauft, um diese später zu veräußern. Es besteht insofern der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei.

Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehle gegen die 26 und 28 Jahre alten Beschuldigten. Hehlerei ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bedroht. (szo)

