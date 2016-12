Gut zu wissen Ganz viele lustige Postkarten Michael Lippert und Dieter Lehnert berichten am 7. Januar, was sie noch nie über die Husaren erzählt haben.

Ein Bild für die Götter: Husaren auf einem Donnerbalken. Solche interessanten Aufnahmen sind auch am 7. Januar im Kulturschloss zu erwarten. © Stadtarchiv Großenhain

Sie meinen, Sie kennen die Großenhainer Königsblauen? Das, was zwei Enthusiasten vom Arbeitskreis Geschichte der Großenhainer Husaren im neuen Jahr im Kulturschloss berichten, dürfte den Meisten allerdings unbekannt sein. Michael Lippert und Dieter Lehnert haben sich nämlich gerade das herausgesucht, „was wir noch nicht in Vorträgen hatten“, so die Großenhainer. Es wird seltene Aufnahmen und Geschichten über die Parforcejagd der 18er-Königshusaren geben, über Gebäude in der Stadt, die mit dem Militär verbunden sind. Und es geht um spezielle Personen.

Schon im April kam die Idee zu einem Nachtrag zur diesjährigen „Bilderkiste“ von Tilo Hönicke und Hartmut Witschel auf. Denn die behandelte ja bekanntlich auch die Militärgeschichte Großenhains. Doch Lippert und Lehnert haben noch viel mehr Fotos und „ganz viele lustige Postkarten“, die in der Bilderkiste nicht gezeigt werden konnten. Rund 150 Aufnahmen wollen sie nun in einer separaten Show präsentieren, in Fortsetzung von ihren Vorträgen 2004.

Die Mobilmachung und ihre Folgen

In zwei 45-minütigen Blöcken ist also am 7. Januar im Kulturschloss ein Streifzug durch die Großenhainer Husarengeschichte von 1868 bis 1919 und darüber hinaus zu erwarten. Gezeigt wird zum Beispiel ein Husar nicht zu Pferde, sondern in einem Auto. Die Königsblauen werden auch als Uniformtester vorgestellt. Die Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg und die schlimmen Folgen sind ein Thema. Und die Fragen, woher die Kriegseuphorie damals kam und wie es nach Kriegsende mit der Reservistenausbildung weiterging. Wie schwer den Veranstaltern die Auswahl fiel, kann man sich vorstellen, wenn man weiß, dass sie rund 350 Aufnahmen zur Auswahl hatten. Auf nicht mal die Hälfte musste der Bestand für den Vortrag reduziert werden, damit das Publikum noch Freude dran hat und aufnahmefähig bleibt. Noch tüfteln die beide Husaren auch an der Deko. Auf Effekte werden sie nicht verzichten und wahrscheinlich in Uniform erscheinen. „Wir werden auch Material einspielen, als das Königshaus hier war“, sagt Michael Lippert. Das betrifft Veranstaltungen wie das Bundes-Wettinschießen. Es geht natürlich um den Husarenmarsch und die Kesselpauken der Trommler, um Regimentsraritäten und den Stolz der Rekruten, bei den Husaren zu sein. „Zu Hause war ihre Kleidung grau, beim Militär durften sie bunte Uniformen tragen“, begründet Michael Lippert.

Jahrelang Kavallerieball

Zwei Broschüren hat der Arbeitskreis ja bekanntlich über die Husaren herausgebracht – neben dem SZ-Buch über die königsblauen Reiter. Michael Lippert überlegt, ob er mit seinem reichhaltigen Wissen eine weitere Veröffentlichung wagt. Die Uniformierten haben immerhin auch jährlich den Kavallerieball ausgerichtet, bei dem sogar ein Darsteller von Kaiser Wilhelm dabei war. Diese Tradition liegt aber im Moment auf Eis. Bei einem Feldlager kann man die Schützen wieder im Juli auf dem Gelände der Freischützen erleben.

7. Januar, 17 Uhr, Kulturschloss, Eintritt: 7 Euro.

