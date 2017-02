Ganz schön schräg „Ganz Strinks – ein Jahrmarkt“ hieß das Motto beim Strehlaer Fasching. Dort wurden sogar Wölfe gesichtet.

Eine Achterbahn – die darf auf keinem Jahrmarkt fehlen. Damit war dieses Bild in Strehla nicht nur ein Hingucker, sondern passte auch perfekt zum Motto. © Sebastian Schultz

Wer will schon nach Köln oder Düsseldorf? Wer richtigen Karneval erleben will, braucht nur nach Strehla zu fahren. Jedes Jahr aufs Neue wird Strinks von den Narren erobert – dieses Mal unter dem Motto: „Ganz Strinks – ein Jahrmarkt“. Von den Bauarbeiten in der Stadt ließ sich der Umzug nicht stoppen. Laut Strehlaer Carnevals Club waren zwischen 50 und 55 Umzugswagen unterwegs. Das Wetter war dieses Mal gnädig mit den Karnevalisten: Es blieb am Sonntag bei einigen wenigen Regentropfen – und sogar die Sonne zeigte sich zeitweilig. Jetzt steht dort noch der Rosenmontagsball an.

zur Startseite