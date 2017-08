Ganz schön abgehoben Mit Pilot Uwe Wendt kommt ein Profi zu den Bautzener Flugtagen. Einer, der tanzt, bevor er in die Maschine steigt.

Wenn die Welt auf dem Kopf steht: Kunstflieger Uwe Wendt hat nicht nur Loopings drauf. Seine Figuren bringen Mensch und Maschine an ihre Grenzen. © privat

Laut, wild und gefährlich – so hat es Uwe Wendt am liebsten. Wenn er mit seiner Maschine in die Luft geht, dann stockt dem Publikum schon mal der Atem. Steil steigt das kleine Flugzeug in den Himmel, bis es sich 400 Meter über der Erde befindet. Dann der Schockmoment: Mit einem Ruck kippt die Maschine nach hinten, fällt plötzlich rückwärts ins bodenlose. Hat der Pilot zu viel gewagt? Fast sieht es aus, als hätte er die Kontrolle verloren. Doch dann fliegt Uwe Wendt einen sanften Bogen, gerade so, als sei nie etwas gewesen.

Es sind diese Momente, die dem 49-Jährigen am meisten Spaß machen. Dann, wenn er in der Luft für kurze Zeit nur Gast in seinem Flugzeug ist, steigt bei ihm das Adrenalin. Immer wieder baut er neue spektakuläre Figuren in sein Programm ein, reist damit zu den großen Shows in Deutschland. Auch bei den Bautzener Flugtagen wird er in diesem Jahr dabei sein.

Mit Uwe Wendt kommt ein Vollprofi nach Bautzen. Einer, der die Fliegerei im Blut hat. Schon sein Vater betrieb eine eigene Flugschule. „Ich bin sozusagen auf dem Flugplatz großgeworden“, sagt Wendt. Als er 14 Jahre ist, beginnt er mit dem Segelfliegen. Schnell steht fest, dass er Pilot werden möchte. Nach dem Zivildienst bewirbt sich Wendt ohne Zögern bei der Lufthansa. Dort ist er auch heute noch. Als Kapitän fliegt er die Langstrecken, als Ausbilder bringt er jungen Piloten das Fliegen bei. Nun könnte man meinen, dass Uwe Wendt lange genug im Flieger sitzt. Doch ein Moment während seiner Ausbildung entfachte in ihm eine besondere Leidenschaft. Als angehender Pilot muss Wendt mit einem Kunstflieger ein kleines Programm absolvieren – und ist begeistert.

Kontrast zum Berufsleben

Das Kunstfliegen wird sein Hobby. Wendt sucht sich einen Trainer, kauft sich eine Maschine, nimmt bald auch an ersten Wettkämpfen teil. „Es ist der perfekte Kontrast zu meinem Berufsleben“, sagt er. Immerhin ist der Pilot auf den Langstrecken 12 000 Meter über der Erde. Mehr als 20 Grad Schräglage kann er seinen Fluggästen dabei nicht zumuten.

Anders in seinem Kunstflieger. Mittlerweile gehört ihm eine Extra 300L. Mit den anderen Maschinen kam er schnell an die Grenze dessen, was der Flieger leisten kann. Bei seiner „Extra“ ist das anders. Komfortabel ist sie nicht, dafür leicht und stabil. So, wie sich das ein Kunstflieger wünscht. Mit ihr fliegt er technisch anspruchsvolle Figuren, die aussehen, als hätte man sie in den Himmel gemalt. Er kann ihr aber auch die wilden Sachen zumuten. Die beiden, Pilot und Maschine, sind ein eingespieltes Team. Beim Fliegen geht die Sicherheit vor, erklärt der erfahrene Pilot. Das Programm soll gefährlich aussehen, aber nicht gefährlich sein.

Bei einer Show überlässt Uwe Wendt deshalb nichts dem Zufall. Jede Figur, ja sogar jeder kleine Bogen, jede Kurve hat er vorher durchgeplant. Das ist auch notwendig, meint er. Wenn der Pilot im Training seine Figuren übt, dann darf er nicht tiefer als 450 Meter fliegen. Bei einer Flugshow kann Wendt auf 100 Meter runter. Damit steigt natürlich das Risiko, die Maschine nicht rechtzeitig in den Griff zu bekommen. „Deshalb übe ich so lange, bis ich das Programm perfekt beherrsche“, sagt er.

Programm wie ein Strickmuster

Bei jedem Kunstflug ist vor allem Konzentration gefragt. Wer Uwe Wendt kurz vor seinem Programm trifft, kann deshalb etwas Lustiges beobachten. Vor ihm liegt dann ein kleiner Zettel mit vielen Strichen. Das Ganze ähnelt einem Strickmuster. Tatsächlich hat Wendt sein Programm aufgemalt. Er schaut sich erst alles genau an, dann beginnt er, zu tanzen. „Ich gehe so den Flug durch, präge mir alles ein“, sagt er. Zwar nimmt er das Blatt auch während des Fluges mit. Doch oben in der Luft hat er mit anderen Dingen zu kämpfen. Zum Beispiel mit dem enormen Druck, der bei einem Looping auf ihm lastet. Auch ist es schwer, nicht die Orientierung zu verlieren. Uwe Wendt sucht sich am Boden Punkte – zum Beispiel einen Kirchturm in der Nähe – die er dann ansteuert.

Das viele Üben, die Reisen zu den Shows und Wettkämpfen all das kostet viel Zeit. Da kann es schon mal passieren, dass die Familie darunter leidet. „Mein neunjähriger Sohn findet toll, was ich mache. Aber natürlich würde er auch gern mehr Zeit mit mir verbringen“, sagt Wendt.

Aufhören kommt für ihn dennoch nicht infrage. Schon allein deshalb, weil er so gern in der Luft ist. Aber auch, weil er es liebt, das Publikum zu begeistern. Einmal sei ein sechsjähriges Mädchen nach der Show zu ihm gekommen. „Die Kleine hat gesagt, dass sie endlich weiß, wer die Wolken macht“, sagt er. An dieses Gespräch muss Wendt nun immer denken, wenn er in den Flieger steigt.

Die Bautzener Flugtage finden in diesem Jahr vom 11. bis 13.August auf dem Flugplatz in Litten statt. Mehr Infos unter www.flugtage-bautzen.de

