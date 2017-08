Leichtathletik Ganz nah dran an der deutschen Spitze Kevin Joite wechselte vor drei Jahren vom SC Riesa nach Dresden. Jetzt stellen sich auch erste größere Erfolge ein.

Im Juni freute sich Kevin Joite über Silber bei der U-18-Gala. © privat

Herbst 2014 - schweren Herzens entschied sich Kevin Joite vom SC Riesa, seine Laufbahn beim Dresdener SC 1898 fortzusetzen, da die Riesaer Bedingungen keine leistungssportliche Entwicklung mehr zu ließen. 2015 folgten die ersten Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften und Landesmeisterschaften im Langsprint der U16. Dann kam ein verletzungsbedingter Rückschlag 2016, bevor er im Herbst desselben Jahres in die Hände von Erika Falz, einer sehr erfahrenen Trainerin, kam. Sie hatte schon Athleten erfolgreich zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen geführt.

Über die Wintersaison sehr behutsam aufgebaut, sollte nun 2017 für Kevin in der U18 ein erfolgreiches Jahr werden.

Gleich in Jena gelang über die 400 m in 49,47 Sekunden mit DM- und D-Kadernorm ein erfolgreicher Auftakt. Im Juni verbesserte Kevin seine Werte im Unterdistanzbereich über die 100 m und 200 m auf 11,33 bzw. 22,29 sec (auch DM-Norm), was mit Landesmeistertitel belohnt wurde.

Bei der U18-Gala in Schweinfurt Ende Juni dann der große Wurf: In 48,52 schaffte Kevin den 2. Platz – nur 0,52 Sekunden von der WM-Norm entfernt. Zum Vergleich: Der Kreisrekord aus dem Jahr 1988 steht bei 49,6 Sekunden. Dann kam Erfurt: Deutsche Meisterschaften über 4 x 400 m der U18, ein Rahmenwettkampf bei der DM der Erwachsenen. Im neu renovierten Steigerwaldstadion führte Kevin seine DSC-Staffel als Startläufer in die Erfolgsspur: Sein Mitstreiter war unter anderem. Jannik Czudaj (ehemals SV Elbland Meißen-Coswig), der Sohn vom Bob-Olympiasieger Harald Czudaj. Glückstrahlend wurde unter dem Beifall von über 12000 Zuschauern die Silbermedaille für 3:18,15 min in Empfang genommen.

Die Deutschen Meisterschaften der U18 in Ulm sollte nun die erhoffte Einzelmedaille bringen. Nach dem Vorlaufsieg in 50,57 Sekunden kam Kevin im Finale dann leider nicht so richtig in Tritt – 49,75 Sekunden brachten dann den immer ungeliebten 4. Platz. In der Sprintstaffel über 4 x 100m belegte er mit dem DSC-Quartett den 6. Platz. (H. Böhnisch)

