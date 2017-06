Ganz nah bei Adler und Wolf Die Churfürstliche Waldschänke lädt am Sonntag wieder zum Familientag ein. SZ-Leser können dabei Spaß haben und sparen.

Falkner Hans-Peter Schaaf gestaltet am Sonntag das Programm an der Churfürstlichen Waldschänke in Moritzburg mit. © Arvid Müller

Ich wünsche mir für Sonntag 26 Grad und dazu Sonne und ein paar Wolken im Wechsel“, sagt Maik Meiseberg lachend. Der Wetterwunsch des Restaurantchefs der Churfürstlichen Waldschänke ist verständlich. Schließlich veranstaltet das Moritzburger Traditionshaus an diesem Tag wieder seinen Familientag. Der ist inzwischen selbst schon zu einer kleinen Tradition des Vier-Sterne-Hotels geworden.

Vor drei Jahren holte der junge Gastronom schließlich die Sächsische Zeitung mit ins Boot. Seitdem ist der Besuch des Familienfests für deren Leser noch attraktiver. Denn mit der grünen SZ-Card zahlen sie für zahlreiche Angebote einen günstigen Sonderpreis. „Der Eintritt ist allerdings auch in diesem Jahr wieder für alle Besucher des Familientags frei“, sagt Maik Meiseberg. Geplant ist dieser von 11 bis 18 Uhr.

Und auch die Livemusik mit Anett & Friends können Groß und Klein gratis genießen. Ebenso wie den Auftritt von Kindern der Coswiger Artistenschule. Während diese um 15.30 Uhr die Besucher begeistern wollen, spielen die Musiker bereits ab 12 Uhr. „Das Repertoire reicht von Oldies und Evergreens bis hin zu aktuellen Schlagern“, sagt der Restaurantchef.

Mit von der Partie beim Familientag ist auch das Wildgehege Moritzburg. Dessen Leiter Rüdiger Juffa wird gegen 13.15 Uhr auf der Wiese neben der Waldschänke mit seinem Jagdhorn zum Sammeln blasen. Der Forstmann lädt Interessierte zu einem Rundgang durch die zum Forstbezirk Dresden gehörende Einrichtung ein. „Der Schwerpunkt der Führung wird der Wolf in Sachsen sein“, verrät Maik Meiseberg.

Die moderne Wolfsanlage bietet nicht nur interessante Perspektiven auf die in der Natur normalerweise scheuen Tiere, sondern auch eine im Vorjahr eröffnete Ausstellung zum Thema. Die Teilnahme an der Führung ist für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre frei, alle anderen zahlen vier Euro.

In den vergangenen Jahren spielte die 2006 in der Nachbarschaft der Churfürstlichen Waldschänke wiederbelebte historische Fasanenzucht eine wichtige Rolle im Programm des Familientags. Das hatte seinen Grund: War das Restaurant seinerzeit doch das Erste, das in der Weihnachtszeit die edlen Vögel für seine Gäste auftischte. Mit einem Vier- und Sechs-Gang-Menü auf Meissener Porzellan. Doch das ist seit dem letzten Winter Geschichte.

Denn Züchter René Kreher hat im Frühjahr aufgegeben. Maik Meiseberg bedauert das sehr. Passten die Fasane von nebenan doch wunderbar zum Anspruch seines Hauses, Traditionen zu pflegen und regionale Produkte anzubieten. Zumindest für den Familientag hat der Restaurantchef bereits eine gute Alternative parat: Um 16 Uhr wird es eine Vorführung des Falknerhofs Schaaf geben.

Bei den jungen Besuchern hoch im Kurs stehen auf jeden Fall auch das historische Karussell und die kleine Eisenbahn zum Mitfahren. Beides bringt der Weinböhlaer Heiko Fichter mit zum Fest. Basteln, Kinderschminken und Hüpfburg stehen ebenfalls auf dem Programm. Der Moritzburger Bernd Haase bietet an diesem Tag wieder kleine Kutschfahrten an. Und die Bratwürste, die am Sonntag auf dem Grill brutzeln, kommen von der anderen Seite des Großteichs – vom Direktvermarkter Uwe Scheinpflug. Sollten entgegen dem Wunsch von Maik Meiseberg ein paar Tropfen vom Himmel fallen, ist das auch nicht schlimm. Zwei Festzelte bieten Schutz.

