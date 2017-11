Ganz modern durchleuchtet Das Klinikum hat in neue Röntgengeräte investiert. Dadurch reduziert sich nicht nur die Belastung für die Patienten.

Chefärztin Gabriele Schmuck steht am neuen Durchleuchtungsgerät, das in Echtzeit Röntgenbilder darstellen kann und unter anderem für Eingriffe in der Bauchhöhle benötigt wird. © Dietmar Thomas

Als Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die später nach ihm benannte X-Strahlen entdeckte, hätte er sich wohl nicht träumen lassen, welche Entwicklung seine Erfindung einmal nehmen würde. Im Krankenhaus Döbeln geht das Röntgen jetzt halbautomatisch. Die Röntgenröhre hängt mitten im Raum und bewegt sich von selbst in die richtige Position über den Patienten, der auf der Pritsche liegt. Die Röntgenassistentin, die während der Aufnahme im Nebenraum alles durch eine Bleiglasscheibe im Blick hat, muss nur noch nachjustieren. „Man kann dadurch wesentlich schneller arbeiten“, sagte Martin Preißer, Verwaltungsleiter des Klinikums.

In den vergangenen Monaten hatte das Krankenhaus rund 700 000 Euro in die Erneuerung der Röntgentechnik und in den Umbau investiert. Neben dem konventionellen Röntgengerät hat sich das Krankenhaus auch sogenanntes Durchleuchtungsgerät einbauen lassen. Das liefert direkte Bilder, die man zum Beispiel bei der endoskopischen Entfernung von Gallensteinen braucht, erklärte Preißer. Auch für Eingriffe in Köperhöhlen und Gelenken werde das Gerät benötigt. Ein drittes Gerät ist mobil und kann bei Patienten eingesetzt werden, die nicht transportfähig sind. Dann werden die Röntgenaufnahmen direkt im Krankenbett aufgenommen.

„Das ist für uns ein Riesenschritt. Das ist das Neuste, was es gibt“, sagte Gabriele Schmuck, Chefärztin der Radiologie. Die Auflösung der neuen Geräte sei besser, die Belastung der Patienten durch die Röntgenstrahlung geringer. Die vorherigen Geräte waren mittlerweile 15 Jahre alt. Bei ihnen wurde für die Bildaufzeichnung eine Folie verwendet, die danach digital ausgelesen werden musste. „Dann hat man erst gesehen, ob die Aufnahme gelungen ist“, so die Chefärztin. Bei der neuen Anlage wird das digitale Röntgenbild direkt erfasst, steht sofort nach der Aufnahme zu Verfügung und kann im ganzen Haus von den berechtigten Mitarbeitern angesehen werden, erklärte Preißer.

Auch für die Zukunft des Klinikums sei die moderne Diagnosetechnik wichtig. „Wir wollen uns im Bereich der Thoraxchirurgie, also Operationen an der Lunge, weiterentwickeln. Da brauchen wir diese bildgebende Technik“, sagte Preißer. Im kommenden Jahr sei eine weitere Investition in diese Richtung geplant. Das Klinikum will auch einen neuen Computertomografen (CT) anschaffen.

In der Röntgenabteilung des Klinikums werden im Durchschnitt 60 Patienten pro Tag durchleuchtet. Vor allem bei Patienten der Orthopädischen und Inneren Abteilung seien in der Regel mehrere Aufnahmen notwendig, sagte Preißer. Dazu kommen Notfallpatienten, aber nur in geringerem Umfang ambulante Patienten in Kooperation mit der Radiologischen Praxis Röhnert/Klengel, die im Klinikum eingemietet ist. „Wir selbst dürfen ambulante Patienten nicht röntgen. Wir sind aber bemüht, über die Kassenärztlichen Vereinigung eine Berechtigung für den Computertomografen zu erweitern“, sagte Preißer. Bisher seien CT-Untersuchungen bei ambulanten Patienten in einigen Bereichen nicht einfach per Überweisung möglich. „Wir haben eine Riesennachfrage. Das sind oft schwer kranke Menschen. Und es ist für einen Tumorpatienten nicht zumutbar, dass er erst 30 Kilometer mit dem Bus fahren soll“, sagte Chefärztin Gabriele Schmuck.

Der Umbau der Röntgenabteilung war bei laufendem Betrieb schrittweise erfolgt. Dazu sei erst eines der älteren Geräte aus dem Betrieb genommen worden, sagte Preißer. Nach Einbau eines der neuen Geräte sei auch das zweite in den Ruhestand geschickt worden.

