Ganz knapp am Titel vorbei Neusalza-Spremberg verliert das Finale der Futsal-Sachsenmeisterschaft erst in der Verlängerung. Auch Neueibau schafft den Sprung ins Halbfinale.

Der FSV-Neusalza-Spremberg verlor beim Finale der Sachsenmeisterschaft erst in der Verlängerung. (Symbolbild) © dpa

Leipzig. Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft der Herren in Leipzig scheiterten der FSV Neusalza-Spremberg und der SV Neueibau erst in den Finalspielen. Neusalz, der vorjährige Vizemeister, lieferte im Finale dem futsalerfahrenen Team aus Hohenstein-Ernstthal einen Kampf auf Augenhöhe. Erst in der Verlängerung musste sich das Team geschlagen geben. In der regulären Spielzeit von 20 Minuten gingen beide Teams einmal in Führung, erst die Hohenstein-Ernstthaler, dann die Neusalzaer mit 2:1. Nach Ende der regulären Spielzeit stand es 2:2. In der Verlängerung ging wieder Hohenstein in Führung. Die Chance zum Ausgleich vergab Neusalz, als in der letzten Minute ein 10-Meter-Freistoß nicht im Tor untergebracht wurde. Sechs Sekunden vor Schluss fiel dann bei einem Konter die endgültige Entscheidung zum 2:4.

Neueibau hatte es im kleinen Finale um Platz 3 mit dem VfB Zwenkau zu tun. Am Ende des Turniers fehlte die Kraft. Zudem fehlten Spielmacher Grzegorz Saficki, der im zweiten Spiel eine Rote Karte sah und ebenso Torwart Patrick, der im Halbfinale mit Rot vom Parkett musste. So wurde nach großem Kampf mit 0:2 verloren.

In den Gruppenspielen nahm Neusalza-Spremberg zunächst gegen SG Rotation Leipzig mit einem 3:0-Sieg erfolgreich Revanche für die Endspielniederlage im Vorjahr. Nach einem 4:1 gegen die SG Handwerk Rabenstein war das Halbfinale schon perfekt. Die Neueibauer taten sich in ihrer Gruppe erheblich schwerer. Einer 0:1-Niederlage gegen Zwenkau folgte ein 1:1 gegen SV Eintracht Leipzig Süd. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen SG Dresden-Striesen drehten sie einen 0:2 Rückstand noch in einen 4:2-Sieg.

In den Halbfinalspielen musste Neusalz gegen Zwenkau nach einem 2:2 in ein Sechsmeter-Schießen und hatte dort die besseren Nerven. Neueibau unterlag Hohenstein-Ernstthal nach großem Kampf mit 2:4. Die wieder zahlreich mitgereisten Anhänger aus Neusalza-Spremberg und Neueibau feuerten ihre Teams lautstark an und waren trotz der Niederlagen in den Finals mehr als zufrieden. Torwart Dominic Schiring (Neusalza-Spremberg) und Karel Prasil (Neueibau) wurden in das Allstar-Team gewählt. (rl)

Endstand: 1. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal, 2. FSV Neusalza-Spremberg, 3. VfB Zwenkau 02, 4. SV Neueibau, 5. SG Handwerk Rabenstein, 6. SG Dresden-Striesen, 7. SV Eintracht Leipzig-Süd,

8. SG Rotation Leipzig 1950

