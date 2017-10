Ganz in Weiß Die neuen Azubis beginnen ihre Ausbildung im Klinikum Pirna. Und kaum sind sie da, werden schon die Nächsten gesucht.

Insgesamt 17 neue Azubis haben jetzt ihre Ausbildung im Klinikum auf dem Pirnaer Sonnenstein aufgenommen. 14 von ihnen bilden eine neue Klasse jener Schüler, die sich in der Gesundheits- und Krankenpflege schulen lassen wollen. In drei Jahren werden sie sowohl auf der Schulbank als auch in der Praxis einen Pflegeberuf erlernen. Die Theorie findet in der Berufsfachschule des Städtischen Klinikums in Dresden statt, die praktischen Handgriffe erlernen sie im Pirnaer Krankenhaus sowie bei weiteren Kooperationspartnern.

Zusätzlich begann jetzt eine junge Frau, sich in Pirna zur operationstechnischen Assistentin ausbilden zu lassen. Nach Auskunft des Klinikums dauert diese Lehre ebenfalls drei Jahre. Hier wechseln sich Theoriephasen in Plauen und Praxiseinsätze im Sonnensteiner Krankenhaus ab. Darüber hinaus lässt sich eine weitere junge Frau in den nächsten drei Jahren zur Hebamme schulen. Und das Klinikum fungiert nun im zweiten Jahr als Partner für das Studium „Pflege dual“, das sozusagen Berufsfachschule, Praxis und Hochschule miteinander verzahnt. Auch in diesem Bildungsgang hat jetzt eine junge Frau begonnen – eben gleichzeitig als Auszubildende und Studentin.

Und kaum sind die neuen Lehrlinge da, offeriert das Klinikum schon weitere Ausbildungsplätze: Das Pirnaer Krankenhaus plant für 2018 erstmals eine sogenannte Frühjahrsklasse. In Kooperation mit der Berufsfachschule Dresden soll ab 1. März eine weitere Klasse beginnen, in der Schulabgänger zu Gesundheits- und Krankenpflegern ausgebildet werden. Bewerbungen dafür nimmt ab sofort die Personalabteilung der Klinik entgegen.

