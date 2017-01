Ganz in Weiß Heftiger Schneefall verwandelt die Pirnaer Region in eine Winterwunderwelt. Die Freude darüber ist nicht ungetrübt.

So romantisch kann Pirna im Winter sein: Auf einer Weide am Copitzer Elbufer suchen Pferde unter dem Schnee nach Grashalmen. © Kristin Richter

Die gute Nachricht zuerst: Der neuerliche Wintereinbruch hat in der Sächsischen Schweiz und im Osterzgebirge kaum einen Autofahrer ernsthaft ins Schleudern gebracht. Bis Donnerstagmittag zählte die Polizeidirektion Dresden lediglich acht Unfälle. Gemessen an der Witterung, so Polizeisprecher Marko Laske, sei dieser Wert eher unterdurchschnittlich, zumal es keinerlei Verletzte, sondern nur verbeultes Blech gegeben habe. „Ein Lob an die umsichtigen Autofahrerinnen und Autofahrer.“

Allerdings kam es in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn A 4 zu mehreren witterungsbedingten Unfällen. Zwischen Wilsdruff und der Raststätte „Dresdner Tor“ hatte sich ein polnischer Sattelzug quergestellt und zwei Fahrspuren blockiert. Ein Abschleppdienst musste den Laster bergen, während der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde.

Peter Guderle, Chef der landkreislichen Straßenwärter, bestätigt das. Die vier Meistereien hätten praktisch rund um die Uhr gearbeitet, sagte er. Lediglich zwei Kreisstraßen, zwischen Pretzschendorf und Beerwalder Mühle und zwischen Röthenbach und Hartmannsdorf, habe man nicht freihalten können. Sie wurden für den Verkehr gesperrt. Noch Donnerstagvormittag waren dort Schneefräsen im Einsatz, um die massiven Verwehungen zu beseitigen. Guderles Fazit: Der Winterdienst hat geklappt. „Der Verkehr ist nirgendwo länger zum Erliegen gekommen.“

Anliegerstraßen nicht geräumt

Probleme mit dem Schnee hatten auch die Müllfahrer, „prinzipiell überall dort, wo kein öffentlicher Winterdienst durchgeführt wird“, sagte Ilka Knigge vom Abfallzweckverband. Das Befahren kleiner, nicht geräumter Anliegerstraßen sei oftmals nicht ohne Gefahr für Fahrzeuge und Personal möglich. Die Folge: Mülltonnen blieben stehen. Sobald sich die Straßenverhältnisse besserten, versuche man eine Nachentleerung der Restmülltonnen, erklärte die Sprecherin. Sie appelliert an alle Anlieger, die Straßen so weit zu beräumen, dass die Entsorgungsfahrzeuge ungehindert passieren könnten.

Vor allem im Osterzgebirge gab es auch Ausfälle im Nahverkehr. Auf einigen Linien am Erzgebirgskamm kamen die Busse wegen Schnee und Eis zunächst gar nicht auf die Straße. Weniger Probleme gab es in der Sächsischen Schweiz bei der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft. Laut Sprecherin Solveig Großer war lediglich der erste Bus von Sebnitz nach Hinterhermsdorf um kurz vor fünf ausgefallen. Für den restlichen Morgen verzeichnete das Unternehmen nur kleinere Verspätungen.

Wie geht es weiter mit dem Winter? Am Freitag zieht polare Kaltluft in die Region. Der Himmel klart auf und es wird sehr frostig – im Tiefland bis zu minus 15 Grad Celsius und in Gebirgstälern bis zu minus 20 Grad. Die Winterdienstler um Peter Guderle wollen nun die geräumten Straßenbereiche schnell verbreitern und die Schneewände, teils bis zu zwei Meter hoch, weiter an den Rand schieben, bevor sie der erwartete starke Frost zementiert. „Dann fährt auch eine Schneefräse wie gegen eine Wand“, sagt Guderle. Sollte das Thermometer tatsächlich bis in den zweistelligen Minusbereich absinken, kommt auch Salzlauge an ihre Grenzen. Ab etwa minus acht Grad zeigt sie kaum noch Wirkung. „Wir können dann nur abwarten.“

