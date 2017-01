Ganz in Weiß

Temperaturen fallen weit unter den Gefrierpunkt

Die Meteorologen sagen Eiseskälte voraus. Am Freitag liegen in der Region tagsüber die Höchsttemperaturen bei Minus elf Grad, gefühlt sind das Minus 17 Grad. Darüber hinaus fällt von mittags bis zum Abend hin Schnee. Die Temperaturen sinken dann nachts auf minus 15°C ab. Das fühlt sich dann wie minus 22 Grad an. Und es geht noch kälter. Am frühen Sonnabendmorgen könnte das Thermometer gar minus 18 Grad anzeigen. Die Tageshöchstwerte am Sonnabend sollen laut Wetterdienst dann bei etwa minus neun Grad liegen. In der Nacht zum Sonntag könnte es dann auch wieder etwas schneien. Am Sonntag ist es dann mit der sibirischen Kälte schon wieder vorbei und die Höchsttemperaturen klettern immerhin auf Minus vier Grad. Da sind dann auch wieder weitere Schneefälle angesagt. Vor allem auf den Straßen könnte es spiegelglatt werden.

Zuletzt war es 2009 ähnlich kalt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Am 18. Dezember 2009 wurden zum Beispiel in Dippoldiswalde-Reinberg als kältester Ort Minus 25,2 Grad gemessen.