Ganz in Weiß

Vor allem die Jüngsten hatten sichtbar Freude am ersten Schnee des Jahres: Auf dem Rodelhang an den Leithen in Radeberg herrschte reger Andrang. Auch die vierjährige Eleonore war mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zum Rodeln gekommen. Und hatte Spaß an der rasanten Abfahrt. © Thorsten Eckert Vor allem die Jüngsten hatten sichtbar Freude am ersten Schnee des Jahres: Auf dem Rodelhang an den Leithen in Radeberg herrschte reger Andrang. Auch die vierjährige Eleonore war mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zum Rodeln gekommen. Und hatte Spaß an der rasanten Abfahrt.

Winter am Sommerweg zwischen Großerkmannsdorf und Kleinwolmsdorf. Der Schnee zauberte eine weiße Stille in die Landschaft.

Die Autofahrer mussten sich vor der Fahrt in Radeberg erst mal sportlich betätigen und die Scheiben vom Schnee freimachen …

So bunt kann der Winter in Radeberg sein …

Das passte ja gerade noch so: Am letzten freien Tag der Weihnachtsferien schüttelte Frau Holle richtig kräftig ihre Betten überm Rödertal aus. Die Kinder nutzten den Schnee – der am Vormittag immerhin zu einer Decke von bis zu zehn Zentimetern wuchs – für die erste Rodelpartie des Jahres. Am Hang an den Leithen im Radeberger Stadtzentrum herrschte reger Andrang. Und in der nahen Dresdner Heide nutzten nicht wenige den Schnee für eine erste Langlauf-Tour auf den Skiern.

Weniger amüsiert waren hingegen die Autofahrer, die sich am Vormittag auf ziemlich rutschigen Straßen vorwärts kämpfen mussten. Wobei der Winterdienst tat, was er konnte. Und hatte die Lage auch gut im Griff. In Ottendorf-Okrilla zum Beispiel war der Bauhof bestens auf die weiße Pracht vorbereitet: „Der Winterdienst rückte bereits nachts um 2 Uhr aus, unsere Bauhof-Mitarbeiter sind seit sieben Uhr im Einsatz“, so Bauhofleiter Rico Pfeiffer. Ein Chaos auf den Straßen habe es aus seiner Sicht nicht gegeben. „Wir konnten uns ja auf den Schnee einrichten, denn der Wintereinbruch war ja angesagt“, unterstreicht Rico Pfeiffer.

Auch in Radeberg kämpften die Mitarbeiter des Stadtwirtschaftshofs seit den frühen Morgenstunden um freie Straßen. Und auch die Firma Schmidt-Erdbau im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf war als Winterdienstunternehmen im Einsatz – auf städtischen Straßen und auch auf einigen Kreisstraßen im Rödertal. Hier wurden sogar extra einige Kollegen aus dem für sie eigentlich noch freien Tag geholt, um alles zu schaffen. Auch auf etlichen Firmen-Arealen sind die Großerkmannsdorfer in Sachen Schneeberäumung unterwegs, „neuerdings beräumen wir zum Beispiel auch den Parkplatz von Kaufland in Weißig, immerhin rund 30 000 Quadratmeter sind das“, so Firmenchef Roland Schmidt.

Bus umgeleitet

Im benachbarten Dresden konnte hingegen von einer echten Schneedecke nicht wirklich die Rede sein. Der erste Schnee im neuen Jahr hat Dresden am Montag eher eingezuckert. Bis zum Mittag kamen um die zwei Zentimeter zusammen. Dennoch genug, um einige Autos ins Rutschen zu bringen. Die Polizei zählte im Bereich der Direktion bis zum Mittag 50 Unfälle. Witterungsbedingt waren das etwas mehr Zusammenstöße als sonst, so eine Sprecherin. Da am Montag noch Ferien waren, war auf den Straßen aber deutlich weniger los.

Wegen Glätte musste am Montagmittag allerdings die Bus-Linie 84 kurzzeitig umgeleitet werden. So konnte unter anderem die obere Station der Schwebebahn nicht bedient werden. Der Winterdienst war in den frühen Morgenstunden in voller Besetzung ausgerückt. Bis 21 Uhr räumten und streuten 50 Mitarbeiter in 44 Fahrzeugen die Hauptverkehrsstraßen. Bei Bedarf soll es am Dienstag gegen 4 Uhr wieder losgehen, so die Stadtverwaltung. Rund 10 000 Tonnen Streusalz sind eingelagert. Im vergangenen Winter wurden gerade einmal 1 700 Tonnen gebraucht.

Weitere Schneefälle erwartet

Auch die Wohnungsgenossenschaften sorgen dafür, dass ihre Mitglieder rutschfrei aus dem Haus kommen. „Bei uns übernehmen die Hausmeister den Winterdienst, sie sind seit Montag früh im Einsatz“, sagt Julia Reymann von der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt.

Auch wenn nachts teils strenger Frost herrscht, so haben viele Seen und Teiche noch keine dicke Eisschicht. Spaziergänger hat das im Großen Garten am Neujahrstag allerdings nicht abgehalten, den Neuen Teich an der Stübelallee zu betreten. Das Schlösserland Sachsen, das den Großen Garten bewirtschaftet, warnt davor, wie gefährlich es ist, einzubrechen. „Wer die Teiche und Seen trotzdem betritt, tut dies komplett auf eigene Gefahr“, sagt Sprecher Uli Kretzschmar.

Für die Winterdienste zwischen Dresden und dem Rödertal sieht es dabei auch weiterhin nach zeitigem Arbeitsbeginn aus: Die Meteorologen erwarten weitere Schneefälle. Dazwischen können die Flocken auch in Regen übergehen. Nach dem Schnee soll es ab Donnerstag auch deutlich kälter werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Dauerfrost, nachts auch strengen Frost. Außerdem wird es windiger.

