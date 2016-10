Ganz großer Gig Die Ebersdorfer Blaskapelle hat zum Tag der offenen Tür im Sächsischen Landtag aufgespielt. Das ist bislang einmalig für die Mitglieder des Ensembles.

Jede Menge Spaß hatten die Mitglieder der Ebersdorfer Blaskapelle sowie einige Gastmusiker bei ihrem Gig im Dresdner Landtag. © privat

Es war ein echter Höhepunkt für die Mitglieder der Blaskapelle: Mitten in den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden durften die Ebersdorfer Musikanten auftreten: Und zwar im Landtag. Solch einen Auftrittsort hatte die Kapelle noch nie, sagt Leiter Uwe Paul – und ist ein paar Tage danach immer noch begeistert. Möglich wurde das, weil Löbau nächstes Jahr den Tag der Sachsen ausrichtet – und sich bei den großen Festtagen in Dresden präsentieren konnte. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) hatte die Ebersdorfer Feuerwehrkapelle im Vorfeld angefragt, und die hatte begeistert zugesagt.

Dann allerdings wurde erst nochmal ordentlich geprobt, verrät Uwe Paul. Denn ein Auftritt bei solch einer Veranstaltung ist dann doch etwas anderes, als bei kleineren Feste in Bierzelten für Stimmung zu sorgen. „Das hatte schon eher Konzertcharakter“, sagt der 49-Jährige. Der Start für die Kapelle fand am Sonntag vor einer Woche im Plenarsaal statt, wo die gewählten Abgeordneten regelmäßig zusammenkommen. Zuvor waren die Musiker standesgemäß mit zwei Feuerwehrfahrzeugen zum Auftrittsort gefahren, und sie haben sich für den Tag einige Gastmusiker als Verstärkung aus anderen Kapellen ausgeborgt. Das Zusammenspiel mit den befreundeten Musikern mache stets besonders viel Spaß, sagt Paul. Im Landtag angekommen, haben die Ebersdorfer zunächst einmal nur drei Titel gespielt – als Eröffnung für den Tag der offenen Tür im Landtag. Löbaus OB hat ein paar Worte gesprochen, Landtagspräsident Matthias Rößler ebenfalls, die Feuerwehrkapelle rahmte dies ein: Mit dem Oberlausitzlied und weiteren Titeln, die Bezug zur Region hatten. Die Besucher standen unterdessen vor dem Plenarsaal Schlange, erzählt Uwe Paul. Hinein durfte nur, wer sich ordentlich ausweisen konnte. Sicherheit ging vor.

Nach dieser Eröffnung zogen die Musiker in den Innenhof des Landtags um. Dort wurde den ganzen Tag gefeiert, und die Ebersdorfer sorgten bis 16 Uhr für den passenden musikalischen Rahmen. Märsche und andere Stücke aus Böhmen, Mähren und der Oberlausitz haben die Landtagsbesucher unterhalten.

Links zum Thema Was Löbau bis zum Tag der Sachsen tun muss

„Das war bis jetzt einmalig“, sagt Uwe Paul. Für die Kapelle selbst konnten die Musiker in Dresden allerdings kaum werben, das ging einfach nicht. Informationen über Löbaus Tag der Sachsen wiederum gab es reichlich. Schließlich waren ja Bäckerei Schwerdtner, die Bergquell-Brauerei und andere ebenfalls mit dort, zudem machte OB Buchholz mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung ordentlich Werbung. Uwe Paul hofft trotzdem auf einen Bekanntheitseffekt für die Blaskapelle – auch noch jetzt im Nachhinein. Immerhin suchen die Musiker Verstärkung und freuen sich über interessierte Leute, die sich für diese Musik begeistern können. Uwe Paul spielt Klarinette und ist schon seit seinem 14. Lebensjahr dabei, das sind immerhin schon 35 Jahre. Die nächsten Termine der Kapelle stehen indes schon fest: Diesen Sonnabend sind sie beim Ebersdorfer Oktoberfest in der Scheune zu erleben und am 11.11. sind sie wieder vorm Löbauer Rathaus dabei, wenn der OB den Schlüssel an die Narren übergeben muss.

zur Startseite