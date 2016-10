Ganz große Oper Die Chance für junge Leute: Ein Tanz auf dem Semperopernball, Bühnenlicht und festliche Robe – ab zum Debütantencasting!

Die Debütanten des vergangenen Semperopernballs in festlicher Formation: Rund 100 Paare werden in die Ballgesellschaft der Erwachsenenwelt aufgenommen. © Ronald Bonß

Was es dazu braucht? Ein gesundes Rhythmusgefühl, das passende Alter, Fleiß und Disziplin, gute Nerven und ein gewisses Budget. Und Zeit und Lust, am Freitag zum Debütantencasting zu gehen. Einen Tanzpartner sollte man haben, muss man aber nicht. Vor allem junge Männer sind auch allein gern gesehen. Denn erfahrungsgemäß suchen eher die Damen das Märchenland eines glänzenden Balles.

In der Semperoper werden die Debütantenpaare rund zehn Minuten lang nach einer Choreografie tanzen und damit den Ball eröffnen. Dann haben sie ein mehrtägiges Training hinter sich und werden mit Applaus und einer Ballnacht belohnt. Wer sich beim Casting vorstellen will, muss zwischen 16 und 29 Jahren alt sein und Vorkenntnisse im Wiener Walzer haben. Rund 300 Euro für Kleider- oder Smoking-Leihgebühr, Styling und Schmuck sowie Tanztraining fallen an.

Das erste Casting startet am 28. Oktober, 19.30 Uhr, im MDR Landesfunkhaus, Königsbrücker Straße 88. Die Anmeldung beginnt 18 Uhr. Eine weitere Möglichkeit gibt es am 11. November, ab 11 Uhr in der Kantstraße 71–73 in Leipzig. (SZ/nl)

Mehr unter www.semperopernball.de

zur Startseite