Ganz große Mini-Welt im Schloss-Museum

Senftenberg. Ein Fürst entdeckt die Lagunenstadt Venedig, Kinder warten 1965 auf die Spreewaldbahn und ein Roboter macht sich für eine Expedition in unbekanntes Territorium bereit. Im Museum Schloss und Festung Senftenberg kann man durch die Zeit und an weit entfernte Orte oder in exotische Welten reisen. Möglich machen es die detailverliebten Miniaturwelten der aktuellen Sonderausstellung „Die große Welt in XXS“. Aber wie entsteht eigentlich eine ganze Welt im Miniaturformat, wie lange dauert es, eine Zinnfigur zu entwerfen und wie kommt man eigentlich dazu, eine ganze Bahnstrecke nachzubauen?

Beim Familiennachmittag im Senftenberger Schloss am Samstag, dem 20. Januar, zeigen Sammler, Bastler und Modellexperten, was ihr Hobby ganz groß macht. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Familienführungen, Vorführungen der Modellbahnanlagen, Beratung von Spieleexperten sowie Vorführungen und Mitmachangebote des Zinnstübchens Donner.

Die Sonderausstellung „Die Große Welt in XXS“ ist noch bis zum 11. März 2018 im Museum Schloss und Festung Senftenberg in der Schloßstraße zu sehen. (JeLi/rgr)

zur Startseite