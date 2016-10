Ganz Gentleman Der Leiter der Hauptverwaltung im Sebnitzer Rathaus, Ronald Kretzschmar, hielt beim Schaufrisieren seinen Kopf hin.

„Gentleman“ heißt die Frisur, die Susanne Wange vom Friseursalon Azzurro in Sebnitz an Ronald Kretzschmar ausprobiert. Der Sebnitzer Hauptamtsleiter wurde beim Schaufrisieren der Friseurinnung umgestylt. © Daniel Förster

Aus der Amtsstube auf die Showbühne: Als die Friseurinnung Südsachsen am Wochenende in Pirna die Frisuren-Trends für die Herbst- und Wintersaison präsentierte, war Ronald Kretzschmar einer der beiden Männer, die ihren Kopf als Model hinhielten. Der in Heidenau lebende Kretzschmar leitet die Hauptverwaltung im Sebnitzer Rathaus. Ihm verpasste Friseurin Susanne Wange vom Friseursalon Azzurro in Sebnitz eine Frisur der Stilrichtung „Gentleman“.

Die geschnittene und geföhnte Frisur besticht durch Natürlichkeit mit dem richtigen Schnitt. „Gentleman“ wird vom Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks eigentlich als Frisur für den reiferen Mann mit grauem oder weißem Haar im Alter ab 50 Jahren empfohlen. Ganz nach dem Motto „Der Schnitt macht auch junge Herren schick“, mussten alle Zuschauer schmunzeln, als die Friseurin den 38-jährigen Kretzschmar in diesem Style frisierte.

Die Friseurinnung Südsachsen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge präsentierte im Beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft (BSZ) in Pirna-Copitz während eines Schaufrisierens neueste Trends an Farben und Schnitten, die im kommenden Halbjahr angesagt sind. Zwei Stunden lang machten Figaros und Kosmetiker die Schulaula für die Show zu einer Friseur- und Kosmetikstube. „Sehr geometrische Frisuren sind das Gebot der Stunde – mit klaren Linien, lässiger Unangepasstheit – und kompakte Farben“, sagt Innungsobermeisterin Anke Anton, Chefin vom Salon Anke Anton Haardesign in Neustadt.

Insgesamt acht angesagte Herbst- und Winter-Frisuren standen vor über 100 Zuschauern, vorwiegend Friseure aus der Region, im Scheinwerferlicht. Die drei Akteure der Innung, darunter die frisch gebackene Friseurmeisterin Oxana Kossov aus Freital, zeigten Modelooks des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, eine Damenschnitt- und zwei Herren-Frisuren sowie zwei Steck-Frisuren aus dem Verbandsmagazin „Hair und Fashion“. Die 38-jährige Kossov, die im Salon Elegant in Bannewitz arbeitet, hatte erst am Freitag die Nachricht erhalten, dass sie ihre Meisterprüfung bestanden hat.

Das Publikum, darunter viele Friseure aus dem Landkreis, bekam außerdem drei Damenvarianten im Ombré-Look der aktuellen Linie vom Leipziger Haarpflegeunternehmen Londa zu sehen. Die stellte Markenbotschafterin Bärbel Hopf (45) aus Zwickau vor. Auf der Bühne schnitt die Expertin einer Pirnaerin live die Haare, föhnte und stylte die Frau entsprechend verschiedener Anlässe. Die Besucher bekamen außerdem Make-up-Tipps von einer Kosmetikerin.

Abschied von Pirnaer Friseurmeister

Mit Tränen in den Augen hatte Innungsobermeisterin Anke Anton zu Beginn des Schaufrisierens Karl Markusch aus Pirna verabschiedet. Der 76-jährige Friseurmeister aus Copitz war von Anfang an und inzwischen mehr als 35 Jahre im Vorstand der Innung, als Vorsitzender der Gesellenprüfungskommission, auch schon zu DDR-Zeiten. Er geht im kommenden Sommer in den Ruhestand.

