Ganz exakt Sommer

Wer sich ansehen möchte, was zur Sommersonnenwende passiert, der ist am Sonnabend, ab 12.45 Uhr, auf den Zeisigweg 9 in Kurort Hartha eingeladen – also drei Tage nach der Sommersonnenwende. Diese war am Mittwoch, den 21. Juni. Um 6.24 Uhr erreichte die Sonne auf ihrer Jahresbahn nach mitteleuropäischer Zeit ihren größten nördlichen Abstand zum Äquator. Astronomisch gesehen beginnt mit diesem Ereignis auf der Nordhalbkugel der Erde der Sommer, erklärt Gunter Baumann vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Tharandter Wald, der nun am Sonnabend zum Sonnenkarussell in den Tharandter Ortsteil einlädt. Auch wenn diese am Sonnabend bereits drei Tage zurückliegt, ist am 24. Juni, 13.08 Uhr und 13 Sekunden, genau der Zeitpunkt, an dem die Sonne für den Standort des Sonnenkarussells genau im Süden steht und ihre höchste Position für diesen Tag erreicht.

Anschließend findet eine Wanderung auf dem Sekundenweg statt. Dazu sollte eine leicht zu verstellende und genau gehende Uhr mitgebracht werden. (SZ/ves)

