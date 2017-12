Gans ganz frisch Im Landkreis Meißen steht das Geflügel als Weihnachtsbraten oben auf der Wunschliste. Vogelgrippe ist Vergangenheit.

Sehr wachsam. Trotzdem steht ihr Schicksal fest: Die meisten der grauen Höckergänse des Weinböhlaer Züchters Hartmut Schlechte sind bald ein Weihnachtsbraten. © Matthias Schumann

Landkreis. Die Schönsten haben die besten Chancen. Auch im Gänsereich. Selbst wenn es um alles geht, nämlich ums Leben. Der Weinböhlaer Geflügelzüchter Hartmut Schlechte hat dafür eine einfache Erklärung. Denn auch seine Weihnachtsgänse werden jetzt geschlachtet. Etwa 15 Tiere. Vor allem graue Höckergänse, dazu ein paar weiße deutsche Legegänse. Aber nicht alle. Einige wenige können weiter auf dem Hof schnattern. Ein Ganter und zwei, drei Gänsedamen, der Stamm für den nächsten Nachwuchs. Natürlich nur die Schönsten. Denn darum geht es auf den Ausstellungen, an denen Hartmut Schlechte regelmäßig teilnimmt.

Er hat Freude am Großziehen und am Braten, sagt der gelernte Zimmermann, inzwischen Rentner. Seit Ende der 60er-Jahre züchtet er, auch Tauben, Hühner, Enten. Die stehen übers Jahr schon mal auf dem Speiseplan der Familie. Der Gans bleibt der große Auftritt zum Fest der Feste vorbehalten. Klassisch, mit Zwiebel, Apfel, Beifuß. Für kundige Gäste, denn Tochter und Sohn züchten ebenfalls, unter anderem Tauben.

Sohn Frank, Chef des Geflügelzüchtervereins Weinböhla, sagt, gerade mal drei der 42 Mitglieder haben sich auf Gänse spezialisiert. Schwierigkeiten mit dem Absatz dürfte es nicht geben. Frische und noch dazu einheimische Gänse sind begehrt und die aus Hartmut Schlechtes Zucht schon lange vergeben an Stammkunden. Für etwa zwölf Euro das Kilo, wobei Ganter rund sechs, Gänse fünf Kilo auf die Waage bringen. Der Verkauf deckt die anfallenden Aufwendungen zum Teil. Zuallererst ist das Züchten ein Hobby, und das kostet nun mal, sagt Geflügelexperte Schlechte.

Die Weinböhlaer Gänse gehören zu den rund sechs Millionen Artgenossen, die jährlich in Deutschland verzehrt werden. Der Statistik zufolge isst jeder Bundesbürger im Jahr rund 400 Gramm Gänsefleisch. Doch nur etwa reichlich zehn Prozent sind hierzulande aufgewachsen, die übrigen im Ausland, meist in Intensivhaltung in Polen oder Ungarn.

Wer artgerecht gehaltenes heimisches Geflügel – noch dazu frisch – haben will, sollte rechtzeitig vorbestellt haben. Sonst hat er jetzt kaum noch Chancen.

So ist bei Fleischer Schempp in Radebeul keine Bestellung mehr möglich. Durch die Vorbestellungen seit Oktober sei alles restlos ausgebucht, sagt Christoph Schempp. Bei ihm gibt es Gänse zwischen vier und fünf Kilo zu kaufen, das Kilo um die 15 Euro. Geliefert wird das große Wassergeflügel von einem Bauern aus Wittichenau bei Hoyerswerda. Die Nachfrage sei dieses Jahr im Vergleich zum vergangenen – als die Vogelgrippe auftrat – wieder deutlich gestiegen. Geschlachtet wurden die Vögel am Mittwoch, von der Fleischerei abgeholt, im Kühlhaus gelagert. Dann können die Kunden die Gänse abholen. „Tiefgekühlt bieten wir die Gänse nicht an. Bei uns ist alles frisch“, sagt Christoph Schempp.

Rund 40 Gänse gehen zum Fest über die Ladentheke in der Weinböhlaer Fleischerei Franke. Tiere vom Geflügelhof Hinkelmann, Landkreis Mittelsachsen. Frisch geschlachtet, sagt Andrea Franke. Die Bestellmöglichkeiten sind allerdings erschöpft.

In der Fleischerei During in Coswig liegt der Kilopreis für die vier bis sieben Kilo schweren Gänse bei 16,90 Euro. Die Freilandgänse – 80 wurden dieses Jahr besorgt – stammen von einem privaten Hof in Höckendorf bei Tharandt. Die Gans ist und bleibt zu Weihnachten der Renner, heißt es aus der Fleischerei.

Auch in der Fleischerei Klotsche in Weinböhla sind die Gänse gefragt. Zwischen 4,5 und sechs Kilo schwer, kosten sie etwa 14 Euro pro Kilo, geliefert von einem Hof in Markerup, Schleswig-Holstein. Es handelt sich ausschließlich um Freilandgänse, die artgerecht und bei gutem Futter gehalten werden, sagt Fleischereichef Heiko Klotsche. Das Besondere: Sie werden trocken und ohne Wasser gerupft, so dass die natürliche Hautfarbe der Gänse erhalten bleibt. Drei Tage vorm Fest stehen sie den Kunden frisch zur Verfügung. Sie können die Gans auch braten lassen. „Üblich ist es aber eher, dass die Gänse als Rohmaterial, also schon ausgenommen und bratfertig, verkauft werden“, so Heiko Klotsche.

Wer jetzt keine frische Gans mehr erwischt, kann mal in die Kühltruhen der Supermärkte schauen. Dort sind gefrorene Import-Gänse ab um die fünf Euro pro Kilo zu haben, junge deutsche Gänse sind etwa doppelt so teuer. Allerdings sollten Tiefkühlprodukte laut Etikett eine Haltbarkeit von mindestens einem Jahr haben, sonst könnten sie schon zwei Jahre alt sein.

