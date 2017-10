Ganoven-Dachdecker ergaunern sich 1.200 Euro Als die falschen Handwerker weg sind, ist das „reparierte“ Dach auch noch beschädigt.

Am Montagmittag hatten sich angebliche Handwerker auf ein Grundstück an der Hauptstraße im Moritzburger Ortsteil Boxdorf begeben. Sie überrumpelten die Bewohner und fingen an, am vermeintlich reparaturbedürftigen Garagendach zu bauen. Dabei wechselten sie augenscheinlich unnötig Teile des Daches aus. Von den Bewohnern forderten sie schließlich 1.200 Euro. Durch die Täter unter Druck gesetzt, übergaben die Hausbesitzer schließlich das Geld. Später mussten sie zudem feststellen, dass ihr Dach nun beschädigt ist.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch bei reisenden Handwerkern oder unaufgeforderten Angeboten! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Verweisen Sie unerwünschte Personen von Ihrem Grundstück!

Ziehen Sie ortsansässige Handwerker hinzu und holen Sie Vergleichsangebote ein!

Zahlen Sie nicht für Leistungen, die sie nicht in Auftrag gegeben haben!

