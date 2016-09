Galgenfrist fast vorbei Die Bahn hält am Abriss des Wasserturms fest – trotz Protesten eines Anwohners.

Bedeutendes Dokument der Eisenbahngeschichte: Wasserturm in Röderau. © Sebastian Schultz

Der Röderauer Pierre Weidner nennt die aktuellen Rückbaupläne der Deutschen Bahn AG einen Kahlschlag. Dutzende Denkmäler werden entlang der Strecke Dresden-Leipzig abgerissen und den Ausbauplänen geopfert, kritisiert der Elektriker. So ist zum Beispiel in Riesa nicht nur der Abbruch von Europas größtem Ringlokschuppen in vollem Gange, sondern wird auch der Abriss des Röderauer Wasserturms vorbereitet. Die Sperrzeiten für den Zugverkehr und die Abrissarbeiten werden Ende November durchgeführt und fertiggestellt, bestätigt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage der SZ.

Das Rückbauvorhaben des Wasserturms laufe bereits seit Monaten. Einige Nebengebäude fielen schon im August. Zurzeit finden die Beräumung des Taubenkots, das Anbringen von Nistkästen und die Vergrämung der Vögel am Wasserturm statt, so das Unternehmen. Zudem sei der Rückbau des Brunnens beantragt worden und die Denkmaldokumentation in Arbeit.

Eigentlich sollte der Turm schon im Sommer fallen. Jedoch hatte die Naturschutzbehörde des Landkreises unter anderem Schleiereulen im Turm ausgemacht, die erst zu Ende brüten sollten. Pierre Weidner indes hofft noch immer, den Abriss verhindern zu können. Es ist ein bedeutendes Dokument der Eisenbahngeschichte, so das Landesdenkmalamt.

